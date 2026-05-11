Boris Tadić: "Povlačenje paralela između ustaša i četnika je potpuna besmislica"

Bivši srpski predsjednik Boris Tadić je tijekom gostovanja na N1 televiziji komentirao aktualnu političku situaciju u Srbiji, odnose u regiji i budućnost Zapadnog Balkana. Prvo se osvrnuo na pitanje gdje je i čime se bavi.

"Radim puno. Idem po svijetu, sjedim u upravnim odborima nekoliko think tankova u svijetu, na raznim stranama, od istoka do zapada, u nekoliko kompanija koje savjetujem, od telekomunikacijskog i satelitskog biznisa, dakle u visokim tehnologijama. Držim predavanja na jednom sveučilištu, a i pomažem srpskoj oporbi da se konsolidira", rekao je Tadić.

"Ne odustajem od svoje zemlje, ali ni od regije, zato što se Srbija nikada nije razvijala ako se nije razvijala i regija. To vrijedi i za Hrvatsku i to je jedna karakteristika naših zemalja, da nemamo snagu sami se izvući iz tegoba u kojima se nalazimo. Hrvatska ovog trenutka ima snažan poticaj iz Europske unije, to je dobra okolnost. Dosta novca je došlo u Hrvatsku upravo tim putem, ali je i veliko pitanje što će biti u budućnosti", dodao je.

"Važno je otvoreno govoriti o legitimnim nacionalnim interesima"

Govorio je o štetnosti koncepta "srpskog svijeta". "Dopustite da demistificiram tu stvar. Ja mislim da je koncept srpskog svijeta jedan od najštetnijih koncepata upravo za srpske nacionalne interese. Nadalje, važno je otvoreno govoriti o legitimnim nacionalnim interesima i ne negirati ih", istaknuo je.

"Negacija nacionalnih interesa hrvatskog, bošnjačkog, srpskog naroda ili Crnogoraca samo nas uvodi u traumatizaciju svih tih naroda i probleme koji mogu nastati na teritorijima zemalja u kojima ti narodi žive. Dakle, ja sam se trudio uspostaviti i konsolidirati srpsku nacionalnu politiku koja uopće nije suprotstavljena konceptu građanske države, jer građanskoj državi nije suprotstavljen koncept nacionalne politike, nego vjerske politike", rekao je.

"To ljudi moraju razumjeti. Iran nije građanska država jer je vjerska država, teokracija. A svaka građanska država ima potencijal biti i nacionalna država, ali i obvezu štititi nacionalna prava svojih građana jer je to pitanje identiteta i ljudskih prava, korpusa ljudskih prava", napomenuo je.

"Kad god je na prostoru Zapadnog Balkana postojala ideja konsolidacije politike koja negira i srpske nacionalne interese, iz Srbije ste imali reakcije koje su na kraju bile vrlo štetne za srpski narod, a na kraju i štetne za okolne zemlje", nastavio je.

"Morali smo izbjeći traumatizaciju"

To vrijedi i za sve ostale nacije. Svojom politikom sam pokušavao izbjeći traumatizaciju našeg stanovništva. Pogledajte Mađarsku nakon Trianonskog sporazuma. Mađarska djeluje kao traumatizirana država i zato imate Viktora Orbána koji je svako malo razvijao zastavu Velike Mađarske na nogometnim utakmicama, što je opasnost za cijelu regiju", ustvrdio je.

"Morali smo izbjeći traumatizaciju. To je, dakle, bila moja koncepcija. Moji europski i američki prijatelji to nisu razumjeli, ali nisu razumjeli da ugrožavanjem teritorijalnog integriteta Srbije na Kosovu otvaraju Pandorinu kutiju ratova u cijelom svijetu", naveo je.

"Pa sada imamo ratove u Ukrajini s istim obrazloženjem: ako je moglo Kosovo, može i Donbas, može i Krim. Što će biti u Iranu, Bog zna, što će biti u drugim zemljama svijeta, ali mi imamo svijet koji ovog trenutka klizi prije svega u agresiju i ratove, a ne prema miru i konsolidaciji mira", upozorio je.

"Vučić je razorio teemelje srpskog društva"

Optužio je Aleksandra Vučića da je razorio temelje srpskog društva. "Mi smo nakon mog mandata imali degradaciju političkog života u Srbiji. Vučić je uništio politički život u Srbiji u prvom dijelu svog mandata, a u drugom je razorio temelje srpskog društva. I to je tragično", poručio je.

"On je veoma zadovoljan gradnjom cesta, koju je, doduše, nastavio graditi nakon nas. Naslonio se na sve započete projekte i samo ih dovršavao, slavodobitno otvarao, a neke je i sam započinjao, to treba otvoreno reći, ali on misli da se na taj način rješava problem jedne nacije, zaboravljajući da je Adolf Hitler gradio i mnogo više cesta i mnogo više industrijskih postrojenja, a razorio je njemačku naciju koja se desetljećima nakon toga nije oporavila, koja se i danas oporavlja od djelovanja jedne takve štetne politike", dodao je.

"Njemačka također više nije konsolidirana. Konsolidirala se uz pomoć američkog novca, ali kad se američki novac i podrška povlače, ovog trenutka s politikom Donalda Trumpa, gdje Amerika ide u izolaciju, Njemačka se nalazi u vrlo teškoj situaciji, s recesijom i kompliciranim odnosima", smatra Tadić.

"U Hrvatskoj ne postoji jasna percepcija o tome što je četnički pokret"

Osvrnuo se na pitanje mogu li ideološki različiti pojedinci i skupine formirati politički blok protiv Vučića.

"Ja ovog trenutka ne bih previše inzistirao na ideološkim razlikama. Ne bih previše inzistirao na tom aspektu koji u Hrvatskoj vjerojatno proizvodi jednu specifičnu osjetljivost. U Hrvatskoj, doduše, ne postoji jasna percepcija o tome što je četnički pokret i prave se paralele između ustaškog i četničkog pokreta, što je potpuna besmislica", kazao je.

"Pandan ustaškom pokretu mogao je biti ljotićevski pokret koji je bio nacistički pokret. Četnički pokret nije bio nikakav nacistički pokret, iako ja pripadam partizanskoj političkoj tradiciji, ali bilo bi dobro da dobro razumijemo povijest jednih i drugih", poručio je.

"Ali bilo bi vrlo važno da i desni i lijevi spektar pronađu svoje sudjelovanje ovog trenutka kako bi se mobiliziralo građanstvo i ostvarila pobjeda protiv jednog opasnog protivnika. Vučić je tehnokrat i nije nikakav ideološki čovjek. On nije čovjek koji ima nekakvu političku filozofiju. On ima filozofiju samo očuvanja vlasti, dolaska na vlast i grčevite borbe za vlast", smatra Tadić.

"Nisam siguran da bi rado i mirno predao vlast u slučaju gubitka izbora. Ali sada je važno mobilizirati sve snage. Tu studenti mogu odigrati izuzetnu ulogu jer među studentima ima i jednih i drugih i trećih, što je potpuno normalno, hvala Bogu", izjavio je.

"Bez ekonomske razmjene nema ni pomirenja"

Komentirao je odnose između Srbije i Hrvatske. "Sve što smo uspjeli napraviti, i Ivo Sanader i ja, i Ivo Josipović i ja, pa i Stjepan Mesić, razoreno je u samo nekoliko godine", napomenuo je.

"I mi smo došli do onih, kako da kažem, formalnih prijateljskih odnosa s džentlmenskim poklanjanjem cvijeća Vučića Kolindi Grabar-Kitarović, ali to cvijeće možemo baciti u rijeku jer ništa fundamentalno nije promijenjeno. Ni u našem, ni u mom mandatu, ni u mandatu mojih kolega u Hrvatskoj nisu neke fundamentalne stvari promijenjene", rekao je.

"Ali mi smo pokrenuli proces pomirenja, proces normalizacije odnosa, pristojnosti u našim odnosima. Kada upućujete ispriku za zlo koje se dogodilo, i s jedne i s druge strane, vi barem uspostavljate neku normalnu komunikaciju", nastavio je.

"A da ne govorimo o tome da smo pokrenuli i neke druge procese u domeni ekonomije. Razmijenili smo investitore i s jedne i s druge strane. Evo, ovdje smo danas u Savudriji, tu je MK Commerce. Ja sam veoma zadovoljan zbog toga. U mom mandatu imali smo Konzum, imali smo kompaniju gospodina Todorića, imali smo gospodina Tedeschija u Srbiji i neke druge, i to su dobre okolnosti. Bez ekonomske razmjene nema ni pomirenja", ustvrdio je.

"Vrlo često najbliži narodi ratuju"

Osvrnuo se i na djelovanje Tonina Picule. "Tonino Picula pomaže Vučiću, a i Vučić pomaže političkoj karijeri Tonina Picule, za kojeg smatram da više gradi svoju političku karijeru i eventualne ambicije za artikulaciju svojih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj", istaknuo je.

"Nemam najbolje mišljenje o tom čovjeku, a reći ću vam i zašto. Zato što stereotipi s kojima nastupa prema srpskoj politici sežu još iz sedamdesetih i osamdesetih godina. Vidite, o tome vrlo često govorim, nepoznavanje povijesti tragično je i za jednu i za drugu zemlju", naveo je.

Kada mi u Srbiji ne poznajemo povijest Hrvatske ili u Hrvatskoj povijest Srbije, teško možemo pronaći točke susreta ili neku zajedničku budućnost. To nas onda udaljava. Ja se slažem sa Zoranom Milanovićem da smo mi najbliži narod, što god mislili jedni o drugima ili kakva god bila povijest naših odnosa. Vrlo često najbliži narodi ratuju. Pogledajte Ukrajince i Ruse. Uostalom, narcizam malih razlika vrlo je često razlog velikih sukoba", napomenuo je.

"Ali to ne znači da ne trebamo regulirati naše odnose i barem poznavati jedni druge. Tonino Picula uvjeren je da je srpski nacionalizam na mjestima gdje ga nema. On slijedi stereotipiju o takozvanom Memorandumu Srpske akademije znanosti", uvjeren je Tadić.

"Jednom je čak rekao da sam ja nasljednik memorandumske politike. To je takva besmislica da dugo nisam čuo nešto slično, misleći pritom zato što je moj otac bio član Srpske akademije znanosti i umjetnosti. On valjda misli da svatko tko je bio član Srpske akademije znanosti i umjetnosti slijedi Memorandum", rekao je.