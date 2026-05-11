Dijelovi Splita ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio potrošača u Splitu sutra će privremeno biti bez električne energije. Prekidi su najavljeni na više lokacija, a trajat će od jednog do četiri sata, ovisno o ulici.

Jednosatni prekidi u nekoliko gradskih ulica

Od 8:30 do 9:30 sati bez struje će biti potrošači na adresama Lučićeva 1-13 i 2-10, Teslina 6A i 10, zatim u dijelu Zrinsko Frankopanske te u Lovretskoj od broja 1 do 7. Razlog prekida su radovi u trafostanici.

Zbog istih radova, od 10 do 11 sati električne energije neće biti u Bihaćkoj od broja 9 do 17, Slavićevoj 39-45 i 40 te u Ćiril Metodovoj 38.

Od 12 do 13 sati prekid opskrbe najavljen je u Lovretskoj od broja 23 do 27.

Zamjena mjerne opreme u Mihanovićevoj i Salonitanskoj

Dulji prekid, od 8:30 do 12:30 sati, predviđen je zbog zamjene MU opreme. U tom razdoblju bez struje će biti dio potrošača u Mihanovićevoj ulici, i to na adresama 34A, 34B, 34C, 34D, 36, 36A, 36B, 36C, 36F, 42D, 48 i 59.

U istom terminu, od 8:30 do 12:30 sati, bez električne energije bit će i potrošači u Salonitanskoj ulici 14, 14A i 14B.

Riječ je o planiranim radovima, a građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze te isključe osjetljive električne uređaje ako se nalaze na navedenim adresama.