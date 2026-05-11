Osuđen bombaš: "Zarađujem 500 eura mjesečno od dilanja, imam dijete o kojem brinem..."

Prije nepunih godinu dana, pod okriljem noći 27. svibnja, bačena je ručna bomba ispred Shopping centra Prečko, točnije na površinu ispred dvaju lokala - La Bodega West, u vlasništvu poznatog Gorana Obradovića zvanog Pišta, i lokala After Eight, čiji je vlasnik Damir R., piše Jutarnji list.

Detonacija se čula i u drugim naseljima, a počinitelja Valentina S. (29), rodom iz Ogulina, iako je pobjegao, policija je uspjela unutar pet dana locirati. Od tada se nalazio iza zatvorskih rešetaka sve do nedavno, kada mu je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom, ali i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, izrečena nepravomoćna presuda.

Djelomična uvjetna kazna

Kako doznaje Jutarnji list, Valentin S. osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu od godine i pol, od čega je devet mjeseci bezuvjetni dio koji je već "odgulio", dok je druga polovica kazne uvjetna s petogodišnjim rokom kušnje, unutar kojeg ne smije počiniti novo kazneno djelo ako ne želi ponovno završiti u zatvoru.

"Kriv sam i kajem se. Sve što piše u optužnici je točno. Ja sam bacio tu bombu, a droga koja je pronađena je moja i od toga mjesečno zaradim oko 500 eura. Želio bih još reći da imam dijete o kojem brinem", rekao je šturo u svoju obranu optuženi bombaš, pritom ne dajući konkretne razloge što ga je nagnalo na suludi čin kojim je pričinio veliku materijalnu štetu i posijao nemir među stanovnicima Prečkog.

Inače, riječ je o starom znancu policije kojem boravak u zatvoru nije stran. Sudili su mu od 2017. do 2023. i sudovi u Dubrovniku, Puli i Zagrebu, zbog krađa, razbojničkih krađa i razbojništva. Bilo je tu i uvjetnih i bezuvjetnih presuda pa je tražio objedinjavanje istih, a dobivao je i djelomično uvjetne kazne iz kojih, očito, ništa dosad nije naučio. Kao olakotne okolnosti sud mu je ovoga puta uzeo u obzir njegovo priznanje i izraženu spremnost da u budućnosti ne čini nova kaznena djela, a tu su i njegove obiteljske prilike, kao i socijalne, jer je nezaposlen. Otegotna mu je, međutim, njegova višestruka ranija osuđivanost. Na sve to ne mora platiti ni troškove suda, dok su oštećeni koji su postavili imovinskopravne zahtjeve upućeni u parnicu. Zagrebački kriminalisti pregledali su niz nadzornih kamera na okolnim objektima, kao i one na prometnicama te su uspjeli rekonstruirati sam tijek akcije uoči bacanja bombe, kao i onoga što je uslijedilo nakon. Tako je vidljivo na jednoj od snimki kako Valentin S. u 2.01 sati poslije ponoći izlazi iz stambene zgrade u Novom Zagrebu s vrećicom Konzuma i još jednom manjom bijelom vrećicom.

Došao taksijem

Izlazi na ulicu i ulazi u taksi naručen preko Bolta te u 2.15 sati dolazi do dječjeg vrtića u Prečkom. Cijena vožnje iznosila je 9,90 eura i pritom je koristio dva eura popusta. Zatim izlazi van i pješice odlazi dalje iza jedne zgrade te se skriva iza kioska sve do 2.48 sati, kada se pojavljuje na križanju Slavenskog s Tijardovićevom, gdje u smjeru dvaju kafića u sklopu centra baca bombu i bježi trčeći kroz park prema Beethovenovoj ulici. Uslijed eksplozije, odnosno djelovanja udarnog vala i metalnih fragmenata bombe, došlo je do pucanja stakala dvaju lokala i sedam stanova.

Zatim brže-bolje pokušava ponovno preko Bolta naručiti vožnju, no nije bilo slobodnih vozača, a kada je prvi prihvatio vožnju, Valentin S. ju je nakon pet minuta otkazao, navodeći kao razlog predugo čekanje. Na kraju je u 2.58 sati ipak sjeo u taksi koji je naručio preko Ubera, kojim se vozi različitim ulicama, da bi u zgradu u Novom Zagrebu, u kojoj boravi, ušao u 4.52. U pretrazi tog stana policija je pronašla šest mobitela i nešto droge, poput marihuane i amfetamina, ali i kreatin koji služi kao punilo za povećanje mase amfetamina.

Goran Obradović, koji je vlasnik La Bodege, ispričao je da je tu kobnu večer bio s obitelji kod kuće i da ga je oko 8 sati ujutro probudila supruga te mu rekla da je ispred njihova lokala bačena bomba. "Tamo sam otišao i zatekao policajce. Vidio sam da je na mom i susjednom lokalu šteta, razbijene staklene stijene, a po završetku očevida utvrdio sam da je šteta 2200 eura. Ni s kim nemam problema i nije mi poznato zašto je ovo netko učinio. O samom kaznenom djelu nemam nikakvih saznanja", ispričao je Obradović.

Veća šteta

Voditelj, pak, drugog lokala, After Eight, također je naglasio da ni s kim nema problema jer u lokal dolaze uvijek isti ljudi, susjedi iz kvarta. "Tu noć oko 3 sata ujutro probudila me eksplozija. Ostao sam u krevetu, ali su mi vrlo brzo pozvonili policajci i rekli mi da je na lokal bačena eksplozivna naprava. Otišao sam tamo i vidio na ostakljenoj terasi razbijeno devet staklenih stijena, a dva veća stakla bila su ispala iz ležišta. Šteta je oko 6.000 eura", pojasnio je, pak, drugi ugostitelj Damir R.

Osim lokala, nastradali su i prozori na stanovima zgrade u Ulici Slavenskog. Na nekima su policajci pronašli i zrna.

Taksist Z. M., koji je prvi vozio Valentina do mjesta zločina, prisjetio se da mu je dolaskom do Ulice Marijane Radev putnik rekao da "stane odmah tu", iako su zgrada i kućni broj koji su mu bili naznačeni preko aplikacije bili udaljeni samo pet metara.

Drugi taksist B. M., koji je bombaša vozio iz Prečkog natrag u Novi Zagreb, uočio je da je putnik kojeg je pokupio blizu OŠ Prečko bio mršav i tetoviranih ruku.