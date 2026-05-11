Mladi školski sportaši izborili završnice: Najbolji nastavljaju put prema državnom prvenstvu

U osnovnim školama Žnjan-Pazdigrad, Mejaši i Ravne njive te na igralištu NK Vranjic održano je više natjecanja za osnovne škole do šestog razreda. Riječ je o natjecanju pod nazivom "Dan zvjezdica školskog sporta", odnosno županijskoj završnici u organizaciji Županijskog saveza školskog sporta.

Predsjednik Saveza, prof. Zdravko Omrčen, i njegovi suradnici sustavno rade na razvoju i promociji školskog sporta na županijskoj razini. I dobro im ide. Svi pobjednici dalje se, kroz poluzavršna natjecanja na regionalnoj razini, bore za odlazak na državno prvenstvo u Vinkovce.

Graničar u OŠ Žnjan-Pazdigrad

U OŠ Žnjan-Pazdigrad najmlađi osnovci, oni do četvrtog razreda, natjecali su se u igri graničara. Na djelu smo vidjeli djecu iz četiri škole koje su došle iz Makarske, Trogira, Solina i Vrgorca.

Gledali smo polufinale i finale, a najbolja škola, odnosno prvak Splitsko-dalmatinske županije, je OŠ Vjekoslava Paraća iz Solina. Oni krajem tjedna u Gospiću igraju za naslov državnog prvaka.

Sportska dvorana OŠ Žnjan-Pazdigrad bila je domaćin i natjecanjima u odbojci i košarci u muškoj i ženskoj konkurenciji do šestog razreda. U finalu muške odbojke OŠ Filipa Lukasa iz Kaštel Starog pobijedila je domaćina, OŠ Žnjan-Pazdigrad, rezultatom 2:0 u setovima.

U konkurenciji odbojkašica nastupile su četiri ekipe. Najprije smo gledali polufinala, a u finalu su se sastale OŠ Ostrog iz Kaštel Lukšića i OŠ Majstora Radovana iz Trogira. Trogirke su trijumfirale rezultatom 2:0 u setovima te krajem tjedna odlaze na poluzavršnicu u Šibenik. Tri ekipe razigravale su u konkurenciji košarkašica. Po sustavu svatko sa svakim najviše uspjeha imala je OŠ Stjepana Radića iz Imotskog, ispred domaće ekipe OŠ Žnjan-Pazdigrad i OŠ Josipa Pupačića iz Omiša.

Finale košarkaša osnovaca bilo je više nego dominantno u korist domaće ekipe iz OŠ Žnjan-Pazdigrad. Oni su u finalnom dvoboju dominirali i pobijedili OŠ kneza Trpimira iz Kaštel Gomilice rezultatom 26:3. U OŠ Mejaši ove smo školske godine najviše pratili rukomet. Tako su osnovci do šestog razreda igrali završnicu županijskog prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Pobjedu Trogirani nisu uspjeli izboriti. U finalu su ih vršnjaci iz OŠ Kamen-Šine pobijedili i plasirali se na regionalnu poluzavršnicu. Ako ondje budu najbolji, odlaze na državno natjecanje, što je i posljednji korak ovog sustava. Djevojke su bile žestoke, ali u finalu rukometašice OŠ Mejaši nisu mogle preko jakih cura iz Trilja. Triljanke su zasluženo pobijedile i idu dalje sretne i zadovoljne uspjehom.

Futsal u OŠ Ravne njive

Dana 8. svibnja 2026. godine u dvorani Osnovne škole Ravne njive u Splitu održano je županijsko prvenstvo u futsalu za osnovne škole u kategorijama djevojčica i dječaka.

Poredak najboljih ekipa je sljedeći: u konkurenciji dječaka prvo mjesto osvojila je Osnovna škola kraljice Jelene iz Solina, drugo mjesto Osnovna škola Trilj, a treće mjesto Osnovna škola Jelsa s otoka Hvara. Samo finale bilo je jako zanimljivo. Triljani su imali pobjedu u nogama, bilo je napeto, a na kraju je rezultat bio 3:3 pa su se izvodili šesterci. Solinjani su u tom ruletu bili bolji i sada se kao pobjednici bore za odlazak na državno prvenstvo. To će pokušati ostvariti na poluzavršnom natjecanju koje je zakazano u Prološcu Donjem.

Sve više djevojčica igra futsal

Sve više djevojčica igra futsal, a to se najbolje vidi u Imotskoj krajini. Sasvim zasluženo, nakon finalne utakmice prvo mjesto osvojile su igračice OŠ Zmijavci. One su u finalu bile bolje od OŠ Vrgorac. Treće mjesto osvojila je OŠ Petra Kružića. Pratili smo i mini nogomet koji se igrao u Vranjicu, također u sklopu županijskog prvenstva. Pobjednici idu dalje, a poredak tri najbolje ekipe je sljedeći: prva je OŠ Tina Ujevića iz Vrgorca, druga OŠ Stjepana Ivčevića iz Makarske, a treći su dječaci iz OŠ kralja Zvonimira iz Solina.

Više pogledajte u video prilozima.

Čestitka splitskim odbojkašicama

Pratimo uzbudljive završnice i poluzavršnice u ovom uzrastu, uz jedan podsjetnik: Peta gimnazija Vladimir Nazor iz Splita u konkurenciji odbojkašica postala je prvak Hrvatske. Čestitamo curama i profesoru Šupi.