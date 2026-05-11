Kći Ivice Puljka na FESB-u drži predavanje o tehnologiji koja već sada mijenja svijet

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u srijedu, 13. svibnja, s početkom u 19 sati, održat će se predavanje pod nazivom "Kvantno računarstvo: tehnologija koja već sada mijenja svijet".

Predavanje će u dvorani 102 održati dr. sc. Ema Puljak, Quantum Algorithms Engineer u tvrtki planqc. Informaciju o događaju objavio je sveučilišni profesor na FESB-u Ivica Puljak, koji je ujedno i otac predavačice.

Od qubita do sigurnosti podataka

Kvantno računarstvo mnogima i dalje zvuči kao tema iz znanstvene fantastike, no riječ je o području koje sve brže ulazi u stvarnost. Na predavanju će se govoriti o osnovnim načelima kvantne fizike, qubitima, superpoziciji i zapletenosti, ali na način prilagođen široj publici. Cilj predavanja je, kako je najavljeno, približiti publici što se zapravo krije iza pojma kvantnog računarstva, bez pretjeranog žargona, ali uz dovoljno dubine da se razumije zašto je riječ o tehnologiji o kojoj vrijedi znati. Poseban naglasak bit će stavljen na stanje industrije danas, od laboratorijskih istraživanja do prvih komercijalnih sustava. Govorit će se i o izazovima koji još stoje na putu razvoja kvantnih računala.

Jedna od tema predavanja bit će i pitanje što razvoj kvantnih računala znači za kriptografiju, umjetnu inteligenciju i sigurnost podataka.

"'Kvantna revolucija' nije toliko blizu, ali ni daleko koliko mnogi misle", stoji u najavi predavanja.

Tko je Ema Puljak?

Ema Puljak radi kao Quantum Algorithms Expert u tvrtki planqc, gdje se bavi kvantnim i kvantno-inspiriranim strojnim učenjem za primjene u stvarnom svijetu.

Doktorirala je u suradničkom programu između CERN-a, Barcelona Supercomputing Centra i Universitat Autònoma de Barcelona. Njezino istraživanje bilo je usmjereno na unapređenje metoda za detekciju anomalija korištenjem kvantnih i kvantno-inspiriranih tehnika, s primjenama u medicinskom snimanju i fizici visokih energija.

Njezin rad nalazi se na sjecištu kvantnog računarstva, strojnog učenja i visokoučinkovitog računarstva, s naglaskom na razvoj skalabilnih metoda koje povezuju bliskobuduće kvantne tehnologije s klasičnim računalnim pristupima. Puljak je aktivna i u popularizaciji znanosti te redovito održava predavanja i radionice kojima interdisciplinarnu publiku uvodi u kvantno računarstvo i kvantno strojno učenje.