Županija nastavlja najveći investicijski zamah u školstvu - Počinje dogradnja OŠ Vladimir Nazor u Postirima

Početak radova na dogradnji sportske dvorane i učionica danas je u Postirama svečano obilježen polaganjem kamena temeljca. Dogradnjom dvorane i učionica na Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Postirama nastavlja se niz projekta izgradnje škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Škola u Postirama jedna je od ukupno 25 škola koje Splitsko-dalmatinska županija gradi ili dograđuje u sklopu najvećeg investicijskog zamaha u školstvu s ciljem postizanja boljih uvjeta školovanja i dostizanja visokih pedagoških standarda za sve njene učenike i nastavnike.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.387.255,84 € od čega 3.175.159,25 € čine bespovratna sredstva EU, dok je 1.212.096,59 € osigurano iz vlastitih sredstava. Projektom će se rekonstruirati, nadograditi i dograditi školska zgrada i sportska dvorana, što će omogućiti štednju resursa i osiguravanje modernih uvjeta za učenje. Osigurat će se prelazak na jednosmjensku i cjelodnevnu nastavu kroz modernizaciju i proširenje školskog objekta stvarajući optimalne uvjete za obrazovni proces. Projekt također uključuje jačanje stručnih kapaciteta škole prelaskom na puno radno vrijeme, a istodobno će unaprijediti radne uvjete, kvalitetu nastave te vizualni identitet škole poboljšavajući njen ugled u zajednici.

Svečanosti obilježavanja početka radova prisustvovao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban koji je kazao kako je SDŽ ozbiljno prionula poslu realizacije projekta "sva djeca u jednosmjensku nastavu" u Dugopolju, Šestanovcu, Kaštelima, Sinju i Makarskoj, a ovaj tjedan kreće i Seget.

"Kandidirali smo 25 škola, od čega već danas imamo 15 ugovora, ukupne vrijednosti 336 milijuna eura. Iz nepovratnih sredstava, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, dobili smo 254 milijuna eura, dok smo preostali dio osigurali iz naših matičnih sredstava. Financijska sredstva jesu velika, ali nisu presudna. Presudan je adekvatan obrazovni sustav na području Splitsko-dalmatinske županije za djecu i nastavničko osoblje, a i zadovoljstvo roditelja i lokalnih zajednica. Konkretno, u Postirama ćemo imati i novu sportsku dvoranu, pojasnio je Boban još jednom istaknuvši važnost odvijanja školskih aktivnosti u jednoj smjeni, dok će dvorana poslijepodne biti na raspolaganju rekreativcima i udrugama", naglasio je Boban.

Ravnateljica OŠ Vladimir Nazor u Postirama Sanja Nejašmić kazala je kako se sportska dvorana u sklopu ove školske zgrade izgrađene 1972. godine sanjala godinama, dok samo školstvo u Postirama traje 190 godina.

"Škola je bila izrađena prema tadašnjim standardima za školu. Međutim, potrebe učenika u suvremenom školovanju i obrazovanju sada su sasvim drukčije. Priča o školstvu i školskoj dvorani traje stvarno dugo vremena i svima je bila želja da se to konačno pokrene. Mnoge generacije su maštale kad su krenule u prvi razred da će je dočekati, međutim nisu. Ali evo, nove, sada nove generacije jesu. I veselimo se da ćemo imati školski sportsku dvoranu", poručila je Nejašmić.

Prema njenim riječima, osim još dvije učionice koje supotrebne kako bi nastava bila u jednoj smjeni, tu je i dogradnja dizala sa vanjske strane kako bi se omogućio pristup slabije pokretnim i nepokretnim osobama. Unutar školske dvorane bit će još modernizirana knjižnica koja će biti dostupna ne samo učenicima tijekom nastave, nego i za provedbu različitih programa kao dijela kulturne javne scene.

Načelnik općine Postira Toni Glavinić prisjetio se kako se o sportskoj dvorani govorilo još dok je on bio učenik OŠ Vladimira Nazora u Postirama, pa ovaj početak radova za njega predstavlja ostvarenje sna. Podsjetio je i kako Postira dobro stoje kada su u pitanju mlade obitelji.

"Prema zadnjem popisu stanovništva, tu nemamo nekog gubitka stanovništva. Imamo 75 djece u vrtiću, 131 učenika u osnovnoj školi, tako da smo zadovoljni s brojem, a naravno da uvijek može bolje", istaknuo je Glavinić dodavši kako je tvornica Sardina i dalje važan gospodarski subjekt iako uz to Postira imaju pet hotela s četiri zvjezdice i razvijenu poljoprivredu.