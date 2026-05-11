Predstavljen projekt "Socijalne usluge u zajednici Grada Kaštela" vrijedan gotovo 300 tisuća eura

Projekt "Socijalne usluge u zajednici Grada Kaštela" danas je predstavljen medijima, a cilj samog projekta je širenje mreže socijalnih usluga u zajednici te pružanje podrške osobama kojima je potrebna pomoć te uključivanje u svakodnevne aktivnosti zajednice. Ukupna vrijednost projekta je 298.530,37 eura, a provodi se uz potporu Europskog socijalnog fonda.

Na predstavljanju je sudjelovao gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, predsjednica udruge Sv. Jeronim Bernarda Janković, Carmen-Lee Miletić socijalna mentorica na projektu te Vladimir Pilepić, savjetnik za fondove Europske unije Grada Kaštela.

- Ovaj projekt samo je nastavak širenja socijalne politike Europske unije koja želi da korisnik što više ostaje u svojoj kući jer se tu osjeća najbolje i najkomotnije, a drugi problem je nedostatak Domova za starije osobe. S udrugom Sv. Jeronim sudjelujemo na projektima još od 2021. godine te vjerujem kako će i ovaj projekt biti uspješan, kazao je Pilepić.

Gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović istaknuo je ovom prilikom važnost suradnje Grada Kaštela i udruge Sv. Jeronim na programima pomoći osobama treće životne dobi.

- Ovo je još jedan u nizu projekata koje Grad provodi u suradnji s udrugom. Moram naglasiti kako sam prije 12 godina bio predsjednik udruge sv. Jeronim te smo već tada započeli ovu priču oko pomoći starijim osobama. Još 2010. godine pokrenut je prvi projekt kroz tadašnje Ministarstvo međugeneracijske solidarnosti, kada je bilo zaposleno 12 ljudi koji su skrbili o 125 korisnika. Iz razgovora s korisnicima udruge shvatili smo kako je osobama treće životne dobi najdraže kad što više mogu ostati u svojoj kući, pa tako kroz ovaj projekt imaju besplatan prijevoz liječniku, pojasnio je Ivanović.

Predsjednica Udruge sv. Jeronim pojasnila je važnost samog projekta te naglasila kako će projekt trajati tri godine.

- Korisnicima ćemo nuditi psihosocijalnu podršku, prijevoz osoba do liječnika te će se na projektu zaposliti fizioterapeut koji će obilaziti korisnike u skladu s nalazima koje dobije na uvid. Ovim projektom obuhvaćamo novih 65 korisnika koje do sada nismo imali u projektima. Uvjet su starije osobe od 65 godina te osobe s invaliditetom bez obzira na godine, kazala je Janković.

Socijalna mentorica na projektu Carmen-Lee Miletić naglasila je važnost psihološke podrške i svakodnevnog kontakta s korisnicima.

- Naši korisnici često imaju osjećaj usamljenosti, izgubljenosti i izoliranosti. Mnogi dane provode sami i vrlo rijetko imaju priliku razgovarati s nekim. Zato je važno da ih uključimo u zajednicu, da ih saslušamo i pomognemo im u svakodnevnim problemima, pojasnila je Miletić.