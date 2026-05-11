Dan Marjana 2026. donosi bogat program za velike i male

Dan Marjana 2026. obilježit će se u nedjelju, 17. svibnja, bogatim i atraktivnim programom namijenjenim svim generacijama. Ovogodišnja organizacija proslave u potpunosti je u rukama Javne ustanove, a posjetitelje očekuje dan ispunjen druženjem, igrom, rekreacijom i uživanjem u prirodi Park-šume Marjan.

Program počinje u 10 sati, a tijekom dana predviđeni su brojni sadržaji za djecu, obitelji i sve ljubitelje Marjana. U sklopu programa održat će se i radionica ZOO-a pod nazivom "Zmije i žabe". Riječ je o besplatnoj radionici namijenjenoj djeci starijoj od šest godina, uz obveznu prethodnu prijavu na adresu zoo.vrt@prirodoslovni.hr.

Službeno otvaranje i najava programa predviđeni su u 10:30 sati.

Klaunovi, glazba, ples i kreativne radionice

Od 10:30 do 13:30 sati najmlađe će zabavljati Klaunica Pipi vezivanjem balona, dok će od 10:40 do 11:30 za glazbeni dio programa biti zadužen DJ Payo.

Od 11:30 do 13 sati slijedi zabavni program za djecu i obitelji uz Klauna Šarenka, a u 13 sati nastupit će Plesni klub Talent Studio M.

U nastavku programa, u 13:45 sati nastupit će Vokalni ansambl Terca, dok je od 14:30 do 16 sati predviđena kreativna radionica "Pinel & Marjan" u organizaciji Art Bottege. Glazbeni program nastavlja se u 14:15 sati nastupom Kvarteta Koceić Unplugged. Zahvale sudionicima i službeno zatvaranje programa predviđeni su u 16:30 sati, nakon čega će se glazbeni program nastaviti do razilaska posjetitelja.

Jahanje ponija, dječje igre i penjanje na Šantinim stinama

Tijekom cijelog dana posjetitelji će moći uživati u dodatnim aktivnostima, među kojima su jahanje ponija za najmlađe, oslikavanje kamenčića te dječja zona "Igre kad smo bili mali". Od 10 do 13 sati održat će se i slobodno penjanje na Šantinim stinama u organizaciji PC Marulianus. U sklopu obilježavanja Dana Marjana bit će postavljena i izložba učenika Graditeljsko-obrtničke i grafičke škole iz Splita.

Proslava nakon Sudamje

Iz Javne ustanove podsjećaju kako je datum ovogodišnje proslave odabran nakon završetka Sudamje, zbog velikog broja događanja u programu proslave zaštitnika Grada.

Sve detaljnije informacije bit će dostupne na službenim Facebook i Instagram kanalima Park-šume Marjan.