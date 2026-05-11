Trogiranin Robert Antunović s novim Hondinim bolidom spreman za Grobnik

Trogirski automobilist Robert Antunović, član Auto kluba Trogir, spreman ulazi u novu sezonu kružnih utrka. Na Automotodrom Grobnik stiže s potpuno novim natjecateljskim automobilom – Hondom Civic Type R, posebno razvijenom i pripremljenom za kružne utrke.

Riječ je o bolidu koji razvija oko 280 konjskih snaga, a pripremljen je prema natjecateljskim specifikacijama. Antunović ističe kako je automobil građen od nule, s naglaskom na performanse, pouzdanost i izdržljivost u zahtjevnim uvjetima utrkivanja.

"Sve je rađeno od nule za kružne utrke"

"Auto je doslovno napucano. Ne koristi obično gorivo, nego etanol, sve je kovano, sve je rađeno od nule baš za kružne utrke", otkriva Antunović. Novi automobil predstavlja važan iskorak u njegovu natjecateljskom programu, a cilj je jasan – biti što konkurentniji u jakoj domaćoj i međunarodnoj konkurenciji.

Sezona počinje na Grobniku

Nova sezona za Antunovića započinje od 15. do 17. svibnja 2026. godine na Automotodromu Grobnik, gdje će se održati međunarodna kružna utrka u organizaciji AK Dubrovnik Racinga i Automotodroma Grobnik.

Natjecateljski program vozit će se u subotu i nedjelju, 16. i 17. svibnja, a publiku očekuje bogat sportski vikend. Na stazi će nastupiti brojne poznate serije, među kojima su TCR Eastern Europe, GT CEZ, Clio Cup Bohemia, Swift Cup, Twingo Cup te Prvenstvo Hrvatske. Osim samih utrka, organizatori pripremaju i atraktivan popratni program. Gledatelji će utrke moći pratiti s tribina, uz video zid i live prijenos s detaljnim prikazom poretka, zaostataka i kamera raspoređenih po cijeloj stazi. Cilj događaja je, uz vrhunsko sportsko natjecanje, dodatno približiti autosport široj publici te stvoriti sadržaj koji će privući i dugogodišnje zaljubljenike u oktane, ali i one koji se tek upoznaju s ovim sportom.

Nakon Grobnika slijedi Salzburgring

Za Roberta Antunovića Grobnik će biti tek početak intenzivnog natjecateljskog ritma. Već dva tjedna nakon nastupa u Hrvatskoj očekuje ga novi izazov – utrka na legendarnoj austrijskoj stazi Salzburgring.

Ondje ga čeka još jedna jaka međunarodna konkurencija i nastavak sezone bez predaha. Antunović je uoči početka sezone zahvalio svima koji su pomogli u realizaciji njegova natjecateljskog programa. Posebnu zahvalu uputio je sponzorima Konobi Rudine, Beach Baru Borkko, Restoranu Friends Kornati, Caffe baru Škrapa, Iskopima Bošković i Betmag montaži.

Zahvalio je i Auto klubu Trogir te Zajednici sportskih udruga Trogira na podršci uoči nove sezone.