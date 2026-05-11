Dobro provjerite police u kuhinji: Možda baš vi imate proizvod koji se povlači s tržišta

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da se iz predostrožnosti opoziva proizvod DERMA mljeveni cimet u pakiranjima od 30 g i 70 g, LOT broj 280415, s rokom najbolje upotrijebiti do 15. travnja 2028. godine.

Opoziv se provodi zbog utvrđene prisutnosti bakterije Bacillus cereus u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 o općim načelima i uvjetima zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te postupcima u području sigurnosti hrane.

Detaljne informacije o opozivu dostupne su i na službenim stranicama subjekta: https://www.derma.hr/obavijesti-za-potrosace/

Podaci o proizvodu:

Zemlja podrijetla: Madagaskar

Dobavljač: CHILI PRODUKT KFT., H-6771 Szeged, Palac Kozo u. 25., Mađarska

Stavlja na tržište: DERMA d.d., Podravska ulica 13, Varaždin