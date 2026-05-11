Nakon prigovora Grad Split ipak financira FMFS: Kultnom festivalu dodijeljeno 15 tisuća eura

Festival mediteranskog filma Split ipak će dobiti financijsku potporu Grada Splita za svoje 19. izdanje. Nakon prvotnog šoka koji je uslijedio kada su objavljeni rezultati javnog poziva, a prema kojima ovaj već sada kultni splitski festival nije dobio sredstva, nakon uloženog prigovora situacija se promijenila.

Naime, Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita donio je zaključak kojim se prihvaća prijedlog Povjerenstva za prigovore po Javnom pozivu za predlaganje programa u kulturi Grada Splita za 2026. godinu. Temeljem usvojenih prigovora, Festivalu mediteranskog filma Split za program 19. Festival mediteranskog filma Split dodijeljeno je 15.000 eura.

Festival koji je odavno prerastao okvire obične manifestacije

Festival mediteranskog filma Split godinama je jedan od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u gradu, osobito u ljetnom razdoblju, kada se filmske projekcije održavaju na otvorenom i kada Split, uz brojne domaće i strane goste, živi u posebnom mediteranskom filmskom ritmu.

Prema najavama s festivalske stranice, 19. Festival mediteranskog filma Split održat će se od 11. do 20. lipnja 2026. godine. Organizatori su već otvorili i poziv za volontere, ističući kako festival i ove godine traži ekipu koja će sudjelovati u pripremi i provedbi ovog velikog kulturnog događaja. FMFS je posljednjih godina dodatno ojačao svoj festivalski profil. Na prošlom, 18. izdanju, festival je pripremio više od stotinu filmova iz 37 zemalja, uz projekcije na više lokacija, među kojima su Ljetno kino Bačvice, Tvrđava Gripe, Kinoteka Zlatna vrata i Đardin.

Upravo zbog važnosti koju FMFS ima za kulturni život Splita, prvotna odluka prema kojoj festival nije dobio gradsko financiranje izazvala je iznenađenje i nezadovoljstvo dijela javnosti. Riječ je o manifestaciji koja je s vremenom postala jedan od simbola splitskog kulturnog ljeta, a projekcije pod otvorenim nebom, osobito u ambijentu Ljetnog kina Bačvice, već godinama privlače brojnu publiku. Nakon podnesenog prigovora, Povjerenstvo za prigovore prihvatilo je argumente predlagatelja, a Grad Split je potom donio zaključak kojim se Festivalu mediteranskog filma Split dodjeljuje 15.000 eura. Kako se navodi u zaključku, sredstva su osigurana u Proračunu Grada Splita za 2026. godinu, u sklopu Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam, kroz program Kulturna suradnja, aktivnost Manifestacije.

Osim FMFS-a, sredstva su po osnovi usvojenih prigovora dodijeljena i drugim programima. Kino klub Split za edukativni program dobio je 10.000 eura, AMART za program "Umjetnički most Split – Rim" 5.000 eura, dok je tvrtki Brešan d.o.o. za retrospektivnu izložbu kipara Josipa Ivanovića odobreno 2.000 eura.

Nastavlja se važna kulturna priča

Odlukom o financiranju, FMFS nastavlja pripreme za svoje 19. izdanje. Festival koji je započeo 2008. godine u Ljetnom kinu Bačvice u međuvremenu je izrastao u jedan od najvažnijih filmskih događaja u regiji, a njegovi organizatori posljednjih su godina razvili i niz popratnih programa, radionica i edukacija. U svakom slučaju, Festival mediteranskog filma Split, jedan od najomiljenijih splitskih ljetnih kulturnih događaja, ipak će i ove godine imati potporu Grada Splita.