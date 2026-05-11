Plenković dolazi u Dubrovnik

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravit će u utorak, 12. svibnja 2026. godine, u Dubrovniku, gdje će sudjelovati na svečanosti otkrivanja Spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu te na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana Dubrovačko-neretvanske županije.

Svečanost u Luci Gruž

Kako je najavljeno iz Vlade, premijer će u 10.30 sati sudjelovati na svečanosti otkrivanja Spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu, koja će se održati u Luci Gruž.

U toj je prigodi predviđeno obraćanje predsjednika Vlade. Prije svečane sjednice, u 11.30 sati, Plenković će se u Gradskoj kavani Arsenal sastati sa županom Dubrovačko-neretvanske županije Blažom Pezom i dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem.

Obilježavanje Dana Dubrovačko-neretvanske županije

U 12 sati premijer će sudjelovati na svečanoj sjednici u povodu obilježavanja Dana Dubrovačko-neretvanske županije, koja će se održati u Kazalištu Marina Držića.

I na svečanoj sjednici predviđeno je obraćanje predsjednika Vlade. Uz premijera Plenkovića u Dubrovniku će biti i potpredsjednik Vlade te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.