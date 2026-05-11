Šok u Dubravi: Zaštitar nakon posla brutalno pretukao prolaznika koji ga je provocirao

Zbog sumnje da je brutalno pretukao pijanog prolaznika, u Zagrebu je uhićen zaštitar. Kako doznaje Index, zaštitar se još 2. svibnja navečer vraćao s posla kada je u parku u Dubravi odlučio s prijateljima popiti piće. Naišao je prolaznik koji je već bio u vidno alkoholiziranom stanju.

Okomio se na društvo u kojem je bio zaštitar te je došlo do naguravanja. U jednom trenutku zaštitar, koji je fizički snažniji, oborio je pijanog prolaznika na zemlju. Ovaj je u padu zadobio iznimno teške ozljede, a zaštitar se ni nakon toga nije zaustavio, već ga je još nekoliko puta udario nogom.

Bolnica obavijestila policiju dan i pol kasnije

Slučaj se počeo rasplitati tek dan i pol kasnije kada je, kako je službeno i potvrđeno, Policijska uprava zagrebačka zaprimila elektroničku poštu Kliničke bolnice Dubrava. Obavijestili su policiju da su zaprimili osobu s teškim tjelesnim ozljedama opasnima po život, piše Index.

Obavljenim očevidom i provedenim mjerama i radnjama na mjestu događaja utvrđeno je da je 23-godišnjak ispred zgrade pronašao teško ozlijeđenog 58-godišnjaka.

"Građanin je odmah pozvao liječničku pomoć koja je ozlijeđenog muškarca prevezla u bolnicu. Muškarcu se zbog životno ugroženog zdravstvenog stanja liječnička pomoć u ovome trenutku i dalje pruža u Kliničkoj bolnici Dubrava", priopćila je ranije PU zagrebačka, koja se o dovršetku ovog kriminalističkog istraživanja još nije oglasila.

Na prijedlog tužiteljstva osumnjičenom zaštitaru određen je istražni zatvor, i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Kaznena prijava tereti ga za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede za što zakon propisuje i do 12 godina zatvora.