Objavljeno stanje ubojice šefa krim policije: Nakon operacija i dalje kritično

Krapinsko-zagorska policija zasad ne otkriva detalje o motivu ubojstva šefa Službe kriminalističke policije Roberta Grileca. Njegov ubojica je nakon hitnih operacijskih zahvata i dalje u Jedinici intenzivnog liječenja Kliničke bolnice Dubrava, javlja RTL Danas.

Stanje mu je danas nešto stabilnije, ali i dalje je životno ugrožen. Podsjetimo, jučer ujutro u kafiću u Krapini prišao je policajcu koji nije bio na dužnosti i iz vatrenog oružja ispalio više hitaca. Zločinu su svjedočili gosti i zaposlenici, a napadač je potom ozlijedio i sebe. Iz policije zasad ne iznose detalje istrage, no potvrđuju da intenzivno rade na slučaju.

"Što se tiče pomoći obitelji, još jednom ovim putem izražavam sućut obitelji ubijenog Roberta. Policijska uprava, zajedno s Ravnateljstvom i Ministarstvom unutarnjih poslova, pružit će maksimalnu pomoć i podršku - kako financijsku, tako i psihološku, kao i svaku drugu potrebnu", rekao je Kristijan Suša, načelnik PU krapinsko-zagorske.

Napadač je iz Krapine helikopterom prebačen u KB Dubrava, javlja RTL Danas.

"Odmah po dolasku, nakon dijagnostičke obrade, utvrđena je potreba za hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije te je pacijent smješten u Jedinicu intenzivnog liječenja. Pacijent je životno ugrožen, radi se o prostrjelnoj rani glave", objasnio je Jurica Maraković, dežurni neurokirurg KB Dubrava. Anesteziologinja Davorka Židak dodala je:

"Danas je nešto stabilniji nego jučer. Mi se i dalje borimo za njegov život".