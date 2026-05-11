Najčešći prekršaji na cestama Splita i okolice: Vozači 'uhvaćeni' u dvije opasne navike, jedan rekorder iznenado policiju…

Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su na području Splitsko-dalmatinske županije nastavili provoditi intenzivan nadzor prometa posebno usmjeren na vozače koji svojim ponašanjem ugrožavaju druge u prometu, voze pod utjecajem alkohola ili droge, voze unatoč tome što im izrečene zabrane upravljanja vozilom. Sankcionirana su 492 prometna prekršaja.

Iz prometa su isključena 92 vozača jer je utvrđeno da su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu. Svim vozačima koji su zbog vožnje pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa, izrečena je mjera zabrane upravljanja vozilom i prekršajno su kažnjeni. Dva vozača su u žurnom postupku odvedena na sud, a jedan je zadržan u prostorijama policije do otriježnjenja. Najveći izmjereni stupanj alkoholiziranosti bio je 1,97 g/kg.

Od ostalih prekršaja, najveći broj vozača, njih 170, je kažnjeno zbog nepropisne brzine, a najveća izmjerena nepropisan brzina bila je 126 km/h..

Nadalje, 37 vozača su kažnjena jer nisu koristili sigurnosne pojaseve, njih 19 zbog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom, dok je 7 vozača kažnjeno jer su vozili neregistrirana i tehnički neispravna vozila.