Afera Beroš-Turudić se produbljuje: Stižu teške optužbe iz Možemo

Održana je konferencija za medije saborskih zastupnica Možemo! Sandre Benčić i Urše Raukar-Gamulin na temu očitovanja Europske komisije o pitanju sukoba nadležnosti između glavnog državnog odvjetnika i EPPO-a.

Nakon što je Ustavni sud RH odlučio od Suda Europske unije zatražiti tzv. prethodnu odluku o tome je li zakonsko rješenje po kojemu glavni državni odvjetnik rješava sukob nadležnosti između EPPO-a i nacionalnih državnih odvjetništava, u skladu s pravom EU-a, očitovala se i Europska komisija.

Zastupnice Možemo na današnjoj konferenciji su rekle kako je Europska komisija potvrdila ono što su govorile i na što su upozoravale.

"Slučaj Beroš Turudić je oduzeo EPPO-u"

"Tema je kršenje Ustava i prava EU-a od strane Plenkovića i Turudića vezano uz uredbu o EPPO-u. Slučaj Beroš Turudić je oduzeo EPPO-u. Tjednima je trajala rasprava može li to. Kovesi je tvrdila da ne može po pravu EU-a. I mi smo to tvrdili također jer je u evidentnom sukobu interesa. Premijer se umiješao i branio Turudića pa smo se odlučili zaštititi neovisne institucije u Hrvatskoj", piše N1.

"Zajedno sa SDP-om smo uputili ocjenu ustavnosti USUD-u sa zahtjevom da se obrate Sudu EU-a oko toga. Prošli tjedan dobili smo izrazito važnu komunikaciju od EK-a. Sud EU-a je utvrdio da je ovo bitno pitanje.

EK je pak potvrdio ono što smo mi govorili. Da se glavni državni odvjetnik ne može smatrati neovisnim i da to treba biti na sudu ili nekom drugom tijelu.

Dakle Uredba o EPPO-u se u Hrvatskoj ne provodi zakonski, odnosno suprotno EU pravu, Ustavu Hrvatske. Ako Sud EU-a to prihvati, Plenković i Turudić će biti ti koji su kršili Ustav i zakon."