Znate li koliko je građana u Hrvatskoj s blokiranim računima?

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja 2026. godine, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana su 13.724 poslovna subjekta, što je za 217 poslovnih subjekata (1,6 posto) manje u odnosu na ožujak 2026. i 690 poslovnih subjekata (5,3 posto) više u odnosu na travanj 2025. godine, objavila je Fina.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, iznosio je 413,3 milijuna eura (glavnica), što je za 6,9 milijuna eura (1,6 posto) manje nego u ožujku 2026. i 422,5 milijuna eura (50,5 posto) manje nego u travnju 2025. godine.

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja 2026., evidentirano je 196.449 potrošača, što je za 1,1 posto manje nego u prethodnom mjesecu i 0,7 posto manje nego prije godinu dana.

Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje iznosio je 3,1 milijardu eura (glavnica), što je za 0,5 posto više u odnosu na ožujak 2026. i 3,8 posto više u odnosu na travanj 2025. godine.