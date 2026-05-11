Jeste li osjetili potres?

Potres koji je u minutu prije 12 sati pogodio područje Crne Gore, osjetio se i u dijelovima Hrvatske, iako prema dostupnim informacijama nije bio jačeg intenziteta.

Epicentar potresa bio je 55 kilometara zapadno od Podgorice i 15 kilometara sjeveroistočno od Herceg Novog, na dubini od sedam kilometra, a osjetio se i u Trebinju, kao i u Dubrovniku i okolici.

#Earthquake 28 km SE of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 17 min ago (local time 11:59:22). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/VDF4SBcap0 pic.twitter.com/BlHsNuvTb3 — EMSC (@LastQuake) May 11, 2026

- Nije bio jak, ali smo ga osjetili - napisao je jedan korisnik EMSC-a.

- Udarilo kratko, zdrmalo na sekundi - dodaje drugi.