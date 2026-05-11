Važan dan za osmaše: U Splitu se predstavljaju srednje škole iz cijele županije

Dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije održat će se u subotu, 16. svibnja 2026. godine, od 9 do 14 sati na Kazališnom trgu – Trgu Gaje Bulata.

Ova manifestacija za brojne učenike osmih razreda predstavlja jedan od najvažnijih dana prije donošenja odluke o upisu u srednju školu. Upravo susret uživo s učenicima i profesorima, razgovori o programima, iskustvima i mogućnostima koje pojedine škole nude često pomažu i učenicima i roditeljima u donošenju konačne odluke.

Na jednom mjestu predstavit će se srednje škole iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, a učenici i profesori bit će dostupni za sva pitanja zainteresiranih osnovaca i njihovih roditelja. Posjetitelji će imati priliku dobiti konkretne informacije o obrazovnim programima, uvjetima upisa, školskim aktivnostima i mogućnostima nastavka obrazovanja.

„Dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije“ već godinama predstavlja važan susret obrazovanja, učenika i roditelja te prostor u kojem mnogi budući srednjoškolci prvi put dobivaju jasniju sliku o svom budućem školovanju i profesionalnom usmjerenju.