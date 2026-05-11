Kaštel Kamerlengo dobio prvu stalnu izložbu

U sklopu manifestacije Noć tvrđava u kaštelu Kamerlengo u petak, 8. svibnja 2026., otvorena je prva stalna izložba „Kaštel Kamerlengo – mjesto koje traje“, realizirana u organizaciji Grada Trogira, Muzeja grada Trogira i Pučkog otvorenog učilišta Trogir.

Okupljenima se uvodno u ime Muzeja grada Trogira obratila Maja Maljković Zelalija, viša voditeljica odnosa s javnošću, istaknuvši simboliku izložbe postavljene na lancima upravo u prostoru kule od veriga (kule od lanaca). Simbolika lanaca i njihovih „karika“ pritom je poslužila kao poveznica za zahvalu svima onima koji su svojim radom i angažmanom sudjelovali u realizaciji izložbe.

Izložbu je prigodno otvorio gradonačelnik Trogira Ante Bilić, čestitavši autorici i svim suradnicima na uspješno realiziranom projektu. Tom je prilikom naglasio kako je tvrđava Kamerlengo kroz vrijeme mijenjala svoje namjene, ali je uvijek ostala važan dio identiteta grada. Posebno je istaknuo zadovoljstvo što ovaj prostor novom izložbom dobiva dodatnu vrijednost te izrazio nadu da će nakon obnove parka Garagnin u budućnosti uslijediti i obnova tvrđave Kamerlengo.

O konceptu i sadržaju izložbe govorila je njezina autorica, arheologinja Aleksandra Matura, kustosica Muzeja grada Trogira.

„Cilj ove izložbe jest otvoriti pitanje kako koristiti prostor, a da pritom ne potrošimo slojeve koji danas postoje. Svaka nova upotreba, pa tako i ova izložbena, ostavlja trag, a svaka intervencija postaje dio povijesti jer budućnost ne ovisi samo o obnovi, već i o ravnoteži između očuvanja naslijeđa i potreba suvremenog života.“, istaknula je autorica.

Izložba „Kaštel Kamerlengo – mjesto koje traje“ donosi novu vrijednost posjetiteljima jedne od najprepoznatljivijih trogirskih znamenitosti, otvarajući dijalog između baštine, suvremenog korištenja prostora i njegove budućnosti.