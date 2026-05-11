SDP: Moramo slušati građane i zabraniti djeci energetska pića

Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac i potpredsjednica Glavnog odbora Foruma mladih SDP-a Hrvatske Karmen Višić danas su u Hrvatskom saboru upozorile na sve ozbiljnije posljedice konzumacije energetskih pića među djecom i mladima te još jednom pozvale na hitnu zabranu njihove prodaje maloljetnicima.

Unatoč sve većem broju znanstvenih dokaza i upozorenja stručnjaka, energetska pića u Hrvatskoj i dalje su lako dostupna djeci, bez ograničenja i bez kontrole. Istodobno, trend njihove konzumacije među mladima ne jenjava, već poprima nove, zabrinjavajuće oblike, osobito kroz utjecaj društvenih mreža i marketinga usmjerenog na najmlađe.

Borzan ističe kako javnost više ne dvoji o potrebi regulacije

„Prema mojem najnovijem istraživanju, čak 94% građana izražava zabrinutost zbog dostupnosti energetskih pića u školama i trgovinama, što je porast od gotovo 12 posto unutar manje od dvije godine. Dakle, građani su već donijeli svoju odluku, sada je red na institucijama da ih poslušaju. Ne možemo zatvarati oči pred činjenicom da govorimo o proizvodima koji imaju izravan utjecaj na zdravlje djece, od poremećaja sna do ozbiljnih kardiovaskularnih rizika.“

Dodaje kako je problem dodatno pojačan agresivnim pristupom industrije: „Energetska pića nisu običan proizvod, bočice su ciljano dizajnirane i promovirane kako bi privukle mlade. Kombinacija visokih doza kofeina, šećera i stimulansa, uz marketing koji ih predstavlja kao nešto ‘cool’ i poželjno, stvara opasan obrazac ponašanja. U takvim okolnostima, odgovornost države je da zaštiti djecu.“

"Djeca nisu mali odrasli, a energetska pića nisu igračka"

Glasovac naglašava da je ovo već treći pokušaj da Hrvatska napokon jasno kaže: djeca i energetska pića ne idu zajedno.

„Ako znamo da su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere, sve njihove štetne posljedice za maloljetnike i ako smo kao društvo već povukli jasne crte kod alkohola i duhana; onda je vrijeme za isti pristup i prema energetskim pićima. Djeca nisu mali odrasli, a energetska pića nisu igračka.“

Višić je upozorila na stvarnu sliku s terena i način na koji energetska pića postaju dio svakodnevice mladih: „Energetska pića su danas postala normalizirana do te mjere da više nitko ne reagira kada vidi dijete s limenkom u ruci. Marketing je napravio svoje, sve je prilagođeno mladima, od dizajna do komunikacije. No, problem nije samo u konzumaciji, nego i u trendovima koji se šire među mojom generacijom. Na društvenim mrežama razvila se kultura skupljanja limenki, gdje djeca piju više komada dnevno kako bi ‘upotpunila kolekciju’. Govorimo o proizvodima koji mogu biti opasni za dječji organizam, a tretiraju se kao predmet zabave. Upravo zato djeci treba jasna i konkretna zaštita.“

Zaključile su kako daljnje odgađanje regulacije nije prihvatljivo te da Hrvatska mora slijediti primjere država koje su već uvele zabrane ili ograničenja.

Podsjetile su da je SDP uputio prijedloge zakonskih izmjena u saborsku proceduru s ciljem donošenja učinkovitih i provedivih mjera koje će dugoročno zaštititi djecu i mlade. Rasprava će se održati ove srijede, a zastupnici će glasati u petak.