Splitski student o borbi s leukemijom: “Korak do smrti promijeni vam pogled na život”

Zaklada Ana Rukavina u suradnji s Fakultetom zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Studentskim zborom Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Alumnijem Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i Studentskim zborom Sveučilišta u Splitu organizirala je akciju upisa u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica.

Akcija je održana u ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine, u vremenu od 09.30 sati, ispred Amfiteatra A0-2, na Fakultetu zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, gdje su svi zainteresirani građani mogli dati uzorak krvi za tipizaciju te se upisati u Registar potencijalnih darivatelja.

U središnjem dijelu programa u 11:30 sati, student Fakulteta zdravstvenih znanosti Petar Marasović podijelio je svoje iskustvo liječenja akutne mijeloične leukemije i izlječenja zahvaljujući transplantaciji koštane srži. Njegova priča snažno svjedoči o važnosti pravovremenog pronalaska podudarnog darivatelja i izravno pokazuje kako upis u Registar može spasiti život.

Također, okupljenima su se obratili predstavnici Zaklade Ana Rukavina i dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, nakon čega je potpisan sporazum o suradnji između Fakulteta i Zaklade.

Program je upotpunjen kratkim stručnim izlaganjima o značaju darivanja krvotvornih matičnih stanica.

"Čast nam je da smo došli ovdje iz Zagreba i da napravimo veliku akciju, pogotovo zato što će se u tijeku same akcije moći čuti svjedočanstvo pacijenta koji je prebolio leukemiju. Ovo je 535. akcija, kroz Zakladu Ana Rukavina trenutno je u registru 68.930 potencijalnih darivatelja, a iz hrvatskog registra nadu za spas života dobilo je 214 pacijenata", kazala nam je Sandra Zeljković, voditeljica ureda Zaklade Ana Rukavina, te pozvala sve da se upišu u registar i pomognu spasiti nečiji život.

Petar Marasović, student sestrinstva, prebolio je leukemiju 2017. godine. Danas radi, studira, sretno je oženjen i upravo mu je danas sedma godišnjica braka.

"Transplatacijom mi je spašen život i upravo zato smo pokrenuli ovu inicijativu, u dogovoru sa fakultetom i veliku podršku dekana. Jako mi je drago što su se studenti odazvali u velikom broju, upravo su studenti potencijal za registar jer će u registru biti dugi niz godina i sutra mogu nekome spasiti život.

Radim u Zavodu za hitnu medicinu i te godine sam radio kao i inače. Bilo je ljeto, vrijeme velikog požara u Žrnovnici. Imao sam velik broj prekovremenih, puno dežurstava, bio sam blijed, umoran, noćno znojenje, gubitak težine... bilo je ljeto, vruće i sve sam pripisivao nekim drugim razlozima, nisam razmišljao o bolesti. U noćnoj smjeni, doktorica s kojom sam radio je inzistirala da mi se izvadi krv. Ona je jedna od onih zbog kojih sam danas tu. Kolege su mi izvadili krv i kad je došao nalaz zvali su me da dođem jer - nalaz nije bio dobar. Bilo je to 15.8., na blagdan Velike Gospe. Radili su mi tu večer sve pretrage, nismo odmah znali što je, htjeli su me hospitalizirati. Dogovorio sam se s njima da ću otić doma i vratit se u 6 ujutro i tako je i bilo. 16.8. su mi radili biopsiju koštane srži, 17.8.sam dobio dijagnozu, a 18.8.sam primio kemoterapiju. Korak po korak, primao sam kemoterapiju, sce do 4. mjeseca kad sam imao transplataciju", kazao nam je Petar Marasović.

Kazao nam je i koliko ga je bolest promijenila.

"Naučite voljet život, naučite uživat u svakom danu, naučite zanemarit nebitne stvari. Naučite prepoznat šta vam je bitno. Sve ono što vas je smetalo prije, od gužve u prometu do kašnjenja na posao - frankly my dear, I don't give a damn. Promijeni vam se skroz pogled na život. Glupo je reći da vam korak do smrti treba da bi shvatili u čemu treba uživati, ali nekad tako stvarno nažalost bude", kazao nam je Petar.

"Odaziv je izvrstan. S obzirom kakve smo reakcije dobivali tijekom vikenda, očekivali smo nešto ovako i baš smo ponosni na sve koji su se odazvali. Odazvalo se preko 50 studenata, a tek je 11 sati. Akcija traje do 14.30 sati. Članovi Zaklade kažu da je ovo rekordna brojka, ja se nadam da ćemo do kraja dana uspjet srušit rekord dosadašnjeg odaziva", kazao nam je dekan fakulteta Mario Podrug. Pojasnio je da je ideja potekla upravo od studenta Petra Marasovića.