Policija pronašla napadača s Rive, a Vuković se oglasio: "Nažalost imat će oni još posla"

Policijska uprava splitsko-dalmatinska priopćila je danas kako je identificirala i pronašla muškarca osumnjičenog za napad na novinara Sinišu Vukovića koji se dogodio na splitskoj Rivi. Osumnjičeni je priveden i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.

Iz policije navode kako se utvrđuju sve okolnosti događaja te da će nakon dovršetka istrage biti podnesena odgovarajuća kaznena prijava.

Nakon objave policijskog priopćenja oglasio se i Siniša Vuković. Zahvalio je policiji na brzoj reakciji i tome što su, kako navodi, identificirali i pronašli osobu koja ga je napala na splitskoj Rivi.

U objavi se osvrnuo i na razgovor s policijom, navodeći kako su ga službenici upozorili da prijavljuje sve prijetnje, uz poruku da je potrebno “maknuti ološ s ulica”, kako tvrdi da mu je rečeno u postaji.

- Zahvaljujem policiji što je brzo ušla u trag našem iskrnjem, koji me je nekidan napao na Rivi u Splitu. Nažalost imat će oni još posla, s obzirom na to da su me još one večeri u postaji upozorili kako moram prijavljivati sve prijetnje jer da, zapamtio sam kako je rekao mladi policajac: „moramo maknuti ološ s ulica“… Zahvaljujem svima na odista golemoj podršci koja je doprla do mene i moje obitelji. Ispričavam se svima kojima nisam uspio osobno zahvaliti na brojnim porukama ili pozivima što su uslijedili zadnjih dana. Kako ste vidjeli, imao sam povećan obujam rabotanja oko kovanja motikâ i izrade držalâ za njih, tako da… Zahvaljujem i predragom kolegi Miljenku Jergoviću: i na njegovoj javnoj reakciji u ovom mojem slučaju (ali i gnjusnoj uvredi koja je upućena na račun velikog našeg doajena više zanata ispod pera – Borisa Dežulovića), i na odluci da mi u svojem digitalnom časopisu „Ajfelov most“ prije nekog vremena objavi čakavsku poemu pod imenom – „Balãda obo motȉki nasãđenōn ȕkrīvo“… Na linku u prvom komentaru naći ćete tu moju poemu.

Uzgred, potražite po kući ili u šufitu ako ima kakva motika od dide ili ćaće, trebat će vam/nam, vjerujte mi. Ali ne kao oružje, nego kao oruđe, ako mislimo preživjeti… Vidite koliko smo napredovali i pošto danas plaćamo povrće… Evo na linku te moje lirske ode „obo motȉki“, možda vas osokoli za uskopati vrtal: - napisao je na Facebooku.