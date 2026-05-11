Poznati novinar se pojavio na spornoj listi, pa sve objasnio: 'Dobio sam keš kao što su dobivali skijaši, serviseri i svi ostali'

Novinar i poduzetnik Ivan Blažičko odlučio je za Index javno istupiti prvi puta nakon što se njegovo ime pojavilo u aferi Hrvatskog skijaškog saveza, odnosno na popisu Vedrana Pavleka za isplate u gotovini. Podsjetimo, njegovo ime našlo se na listi za isplatu koju je sa sobom imao Nenad Eror iz Skijaškog saveza kada su ga zaustavili carinici i našli mu uz popis i oko 120 tisuća eura u gotovini.

"Radio sam samo Sljeme, i nikad ništa više"

"Ispitan sam o tome u USKOK-u no o detaljima svog svjedočenja ne smijem govoriti, iako je zanimljivo da su se neki njegovi dijelovi već pojavili u medijima. Istina je da sam prije tri godine bio službeni spiker na sljemenskoj utrci. Ja sam u mirovini i imam svoju privatnu firmu, a za Hrvatski skijaški savez nikada nisam radio niti sam od njih dobio bilo kakav novac osim za posao što sam ga obavio na Sljemenu. U zadnje tri godine od kada utrke nema nisam dobio ništa.

Postoje svjedoci koji mogu potvrditi da sam Pavleku rekao da ću Sljeme odraditi bez honorara, jer mi novac nije bio potreban. Htio sam to raditi iz svog gušta. A zašto su baš mene angažirali? Pa vjerojatno zbog činjenice da postoji vrlo malo komentatora u Hrvatskoj koji mogu komentirati Sljeme, zabavljati publiku i to odrađivati na hrvatskom i još četiri strana jezika", tvrdi Blažičko.

Opisao je detaljno što je radio za utrku na Sljemenu.

"Prije utrke napisao sam tekst, nakon toga sam radio ženski ždrijeb i zatim bih išao na žensku utrku. Komentirao bih utrku, pa bih se spustio iz kabine u ciljnu arenu i tamo odradio proglašenje pobjednika. Zatim bih se žicom dignuo na vrh gdje me čekao automobil i vozili su me u Tomislavov dom kako bih odradio i konferenciju za novinare. Ja sam ju vodio jer su mnogi zaključili da nitko drugi to ne može odraditi tako kompetentno kao ja - da s Marcelom Hirscherom razgovaram na njemačkom, a s Mikaelom Shiffrin na engleskom. Nakon mojih 4-5 pitanja javio bi se još možda samo jedan kolega s dodatnim pitanjem jer sam ja pitao sve što je bilo bitno.

Nakon toga bih se žicom spustio ponovno do cilja i onda do Bistre gdje mi je bilo vozilo. Dan kasnije radio bih sve to za mušku utrku", opisao je Blažičko posao koji je odradio za Pavlekov honorar. Istražiteljima je i potvrdio o kojem se iznosu radilo, no javno ga ne smije iznijeti.

"Dobio sam novac u gotovini"

"Novac sam dobio i to u gotovini", potvrdio je i za Index i tijekom svog iskaza u USKOK-u.

"Dobio sam keš kao što su dobivali skijaši, serviseri i svi ostali. Od zadnjeg Sljemena do dana današnjega niti sam trebao dobiti, niti sam dobio, niti sam na bilo koji način, bilo kada od Pavleka dobio bilo kakav novac. Ja sam novac dobio za posao koji sam napravio na Sljemenu i nikada ništa drugo. Nikada ništa drugo. To je početak i kraj", tvrdi Blažičko.

Ogorčen je sada činjenicom da se njegovo ime nalazi u većini izvještaja o ovom slučaju, a posebno ga je pogodilo što se sada redakciju za koju radi propituje kako to da je na jednom projektu angažirala njega, odnosno "čovjeka koji je upleten u skandal" jer je "dobivao plaću u skijaškom savezu". Blažičko tvrdi i to cijelo vrijeme ponavlja - kako osim honorara za Sljemensku utrku nikakav drugi novac od HSS-a nije dobio.

"Za HOO događaj odradim preko ugovora"

Potvrdio je i suradnju s Hrvatskim olimpijskim odborom, o čemu je Index već pisao.

"Riječ je o jednom televizijskom događaju godišnje. To je taj veliki dan Hrvatskog olimpijskog odbora. Od kad sam u mirovini četiri puta sam rekao ljudima u Hrvatskom olimpijskom odboru da uzmu nekog mlađeg. No uvijek bih dobio isti odgovor - ti i Mila (Mila Horvat op.a.) to radite apsolutno najbolje. Vjerujem da bi jako puno ljudi iz raznih sportova potvrdilo da smo doista najbolji voditeljski par kada je u pitanju sportski event.

Za to postoji ugovor i račun. Ja preko svoje firme šaljem fakturu, nikakve duple fakture, nikakvi cirkusi. A drugi odgovor je, ti si jedini koji još zna te ljude koji dobivaju nagradu Matija Ljubek. To kako ti daš dignitet tim ljudima, mlađi kolege nemaju blage veze uopće ko su ti ljudi. Tako mi je objašnjeno zašto sam odabran", objašnjava Blažičko.

Kako im govori, ne sviđa mu se i što ga se stavlja u kontekst mogućeg izvlačenja novca preko lažnih faktura i vraćanja dijela iznosa onima za koje je novac izvučen. Pavlek je to, mahom radio preko inozemnih tvrtki iz Slovačke, Lihtenštajna, Rusije, Srbije...

"Ja nikada nisam izdao ni jednu fakturu ni bilo što prema skijaškom savezu. Nikada, ni jednu u svom životu. Zašto je to bitno? Ako netko ima keš i meni da na primjer 1.000 eura. Zašto bi mi dao 1.000 eura? Da ja njemu vratim 500? Znači, taj tzv. rikverc vrlo vjerojatno funkcionira na bazi lažnih faktura. Ja nikada nisam izdao ni jednu fakturu prema skijaškom savezu. Nikada u mom životu.

Ja ni s Pavlekom nisam dogovarao koliki će mi biti honorar. Nebrojeno puta rekao sam mu - Stari, ne trebaš me platiti, ne treba, ja ću Sljeme napraviti zato jer je to moj grad, jer je to moj event, zato jer je to moja utrka, zato jer ja to volim raditi. I za to postoje svjedoci", rekao je Ivan Blažičko za Index.