Dolazi li novi udar na kućne budžete? U najavi novo poskupljenje za čak 15 posto

Ove zime bi plin za kućanstva mogao biti još skuplji, doznaje RTL Danas. Građani bi ga mogli plaćati čak 15 posto više. Cijene se tek formiraju, a po trenutačnim izračunima, bilježe stalni rast. Građani to zasad ne osjećaju, jer je Vlada zaključala cijene do listopada, a hoće li i nakon toga?

Cijena plina za kućanstva u Hrvatskoj mogla bi od jeseni porasti između 10 i 15 posto, upozoravaju stručnjaci, nakon što je tržišna cijena plina posljednjih mjeseci značajno porasla. Ključna će biti iduća dva tjedna tijekom kojih se formiraju nove nabavne cijene za nadolazeću sezonu grijanja.

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić za RTL Danas kaže kako je tržišna cijena plina trenutačno oko 50 posto viša nego ranije, ali dodaje da se taj rast neće u potpunosti preliti na građane. "Poskupljenje za krajnje kupce vjerojatno ne bi bilo 50 posto, nego između 10 i 15 posto", upozorio je Pudić. Prema njegovim procjenama, prosječno kućanstvo koje danas godišnje za plin izdvaja oko 600 eura, moglo bi ubuduće plaćati između 60 i 90 eura više godišnje, odnosno pet do devet eura više mjesečno.

'Hrvatska bi trebala više ulagati u domaću proizvodnju plina'

Direktor Gradska plinara Zagreb - Opskrba Jeronim Tomas poručio je kako opskrbljivači trenutačno pažljivo prate stanje na tržištu te da će konačne cijene biti poznate do kraja lipnja, kada završava aktualno regulacijsko razdoblje.

Najveći dio plina Hrvatska trenutačno dobiva preko LNG terminal Krk, uglavnom iz SAD-a, no energetski stručnjak Igor Grozdanić smatra kako bi Hrvatska trebala više ulagati u domaću proizvodnju plina. "Treba imati više domaćeg plina zbog samodostatnosti, ali i zbog povoljnijih cijena", upozorio je Grozdanić.

Stručnjaci upozoravaju da skuplji plin ne znači samo više račune za grijanje, nego može izazvati i rast cijena drugih energenata, proizvoda i usluga. Iz Vlade poručuju kako aktivno prate stanje na tržištu te ne isključuju mogućnost novih intervencija ako rast cijena postane prevelik za građane.