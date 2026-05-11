U Dioklecijanovim podrumima otvara se 9. međunarodni festival SING(in)SPLIT

U srijedu, 13. svibnja u 20 sati u Dioklecijanovim podrumima u Splitu održat će se prva večer 9. međunarodnog festivala pjesme SING(in)SPLIT.

Riječ je o renomiranom glazbenom festivalu koji okuplja vrhunske pjevače, skladatelje i dirigente iz Hrvatske i inozemstva te publici nudi koncerte posvećene vokalnoj umjetnosti. Festival SING(in)SPLIT jedinstvena je inicijativa u Splitu usmjerena na okupljanje, prezentaciju, ugošćavanje i dokumentiranje različitih pjevanih izraza – od tradicijskih i klasičnih do suvremenih vokalnih dostignuća.

Na otvaranju festivala nastupit će Mješoviti pjevački zbor Umjetničke akademije u Splitu pod dirigentskim vodstvom doc. art. dr. sc. Sare Dodig Baučić. Program uključuje a cappella izvedbe skladbi M. Lauridsena, D. Bartoluccija, E. Miarome i M. Hogana, a zbor će premijerno izvesti i dvije nove skladbe.

Prva premijerna skladba, Ave Maria za mješoviti zbor a cappella, djelo je studentice Odsjeka za glazbenu teoriju i kompoziciju Umjetničke akademije u Splitu Nine Bakić, nastalo pod mentorstvom red. prof. art. Ivana Božičevića.

Planirana je i koncertna praizvedba sedmerostavačnog djela nizozemske skladateljice Rieteke Hölscher, Tales of the Pilgrimage, napisanog za mješoviti zbor i violončelo. Skladba glazbeno uobličuje kolaž tekstova Hildegardis, Khalila Gibrana i Edgara Allana Poea te je dio međunarodnog projekta kulturne suradnje Hrvatske i Nizozemske.

Gošće koncerta su studentice Odsjeka za glazbenu teoriju i kompoziciju Umjetničke akademije u Splitu – flautistica Doroteja Hegeduš i violinistica Dorotea Rukavina, koje će izvesti duet C. G. Lidartija, pripremljen pod mentorstvom red. prof. art. Ane Domačić Krstulović.

Festival SING(in)SPLIT do sada je okupio više od 1000 sudionika iz 20 zemalja, doprinoseći obogaćivanju kulturne ponude Splita i promicanju vokalne umjetnosti na međunarodnoj razini.

Ulaz na koncert je besplatan.