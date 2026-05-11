Hod koji je inspirirao Hrvatsku! Solinski vatrogasac Josip Grgić stigao pješice u Rim

Nakon 34 dana hoda, kilometara i kilometara kroz umor i tišinu vlastitih misli — solinski vatrogasac Josip Grgić stigao je pješke u Rim. Vijest koju su brojni građani Hrvatske danima iščekivali konačno je stigla — Josip je ostvario svoj cilj.

Kada su ga s portal.hr ponovno kontaktirali, priznao im je da ni sam još nije potpuno svjestan što je napravio:

– Ne sjećam se gdje sam bio kad smo se zadnji put čuli, ali mogu samo reći da su mi noge od tada jako otežale. Nije bilo lako ujutro krenuti, a i zadnjih dana pratili su me oblaci – priča Josip.

Ipak, ništa nije moglo zasjeniti trenutak zbog kojeg je sve ovo i započeo.

– Prvo što sam u Rimu posjetio, a to je bio moj cilj, jest grob solinskih mučenika koji se nalazi iza bazilike svetog Ivana Lateranskog. Osjećaj u tom trenutku bio je predivan, stvarno je sve bilo super, ali nikako mi do glave nije moglo doći da je to to… da je gotovo… da je moj cilj ostvaren – govori iskreno.

Dodaje kako je pravu težinu svega shvatio tek jučer ujutro.

– Tek kada sam se probudio i shvatio da više ne moram staviti ruksak na leđa, sve mi je došlo do glave. Jer posljednja 34 dana to je bio početak svakog mog dana.

Josip je u Rim stigao u subotu, a u nedjelju je odmah otišao u Vatikan, gdje je u podne prisustvovao tradicionalnom papinom obraćanju i molitvi Angelusa na Trgu svetog Petra.

– Iako mi to nije bio prvi put na Angelusu, osjećaj je sada bio potpuno drugačiji. Ima neku sasvim drugu dimenziju – kaže za portal.hr.

Na cijelom putovanju, priznaje, najviše ga je nosila vlastita odluka da neće odustati.

– Snagu mi je davala moja odluka da ću doći do kraja. Čak i oni ljudi koji su mi govorili da neću uspjeti dali su mi dodatnu snagu i njima sam zahvalan.

Posebno ističe ljude koje je susretao putem.

– Zahvalan sam svim ljudima koje sam sreo na putu. Svi su bili iznimno susretljivi. Gdje god sam došao, svugdje sam bio srdačno dočekan.

A kada smo ga upitali je li Jeruzalem možda njegova sljedeća destinacija, odgovorio je kroz smijeh:

– Moj idući plan je na blagdan Male Gospe spustiti se kilometar i pol pješke do Gospinog otoka u Solinu, piše portal.hr.

Cijela Hrvatska proteklih je tjedana pomno pratila Josipove korake prema Rimu, a mnoge je iskreno razveselila vijest da je napokon stigao na cilj. Snaga njegove vjere, upornosti i karaktera inspiracija je brojnima.

Podsjetimo, sve je započelo prije dvije godine kada je Josip prošao Put svetog Jakova, nakon čega se pješice zaputio i u Međugorje. Rim je, čini se, bio logičan nastavak jednog posebnog životnog i duhovnog puta.