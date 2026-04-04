Vatrogasac Josip Grgić kreće na hodočašće, iz Solina će do Rima šetati 35 dana: "Ne bih ovo mogao bez podrške vatrogasaca diljem Hrvatske. Svima sam zahvalan"

Vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita Josip Grgić prošlog travnja uputio se na najteže hodočašće - ono u Katedralu Svetog Jakova, u kojoj se čuvaju njegove moći. Ove godine, na uskršnji ponedjeljak, kreće na još jedno hodočašće - ovog puta će iz Solina krenuti pješke u Rim, do groba svih solinskih mučenika.

Mjesto je to koje čuva sjećanje na četiri ranokršćanska svećenika iz Solina: Dujma, Fausta, Venancija i Anastazija, koji su stradali tijekom progonstva kršćana u 3. stoljeću. Njihova žrtva simbolizira hrabrost i predanost vjeri te je kroz stoljeća ostala važan dio kršćanske tradicije. Grob se nalazi u maloj kapelici iza bazilike sv. Ivana Lateranskog, što ga čini dostupnim hodočasnicima i vjernicima koji žele odati počast mučenicima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Josip Grgić živi u Solinu, a radi kao vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Split te je i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Solin. Kreće u ponedjeljak, 6. travnja, a nada se da će do 10. svibnja biti u Rimu. Plan je hodati 35 dana, a kazao nam je koliko mu znači i potpora vatrogasaca diljem Hrvatske - ali i šire. Vatrogasci će da dočekivati na svakoj dionici puta, pružiti mu krov nad glavom, i tako ga podržati tijekom hodočašća.

Razgovarali smo s Josipom uoči njegova odlaska na hodočašće.

Kako je nastala ideja o hodočašću u Rim? Koji je motiv?

"Prošle godine sam bio na Caminu de Santiago. I razmišljao sam, zapravo nakon što sam se vratio, da ću se sigurno vratiti tamo u Španjolsku i opet to proći. U tim razmišljanjima palo mi je na pamet Rim. Bio sam u Rimu više puta, to je predivan grad. I onda sam rekao: 'U redu, Španjolska će se malo pričekati - želim otići pješke u Rim'. I tako se rodila ideja.

Ovo hodočašće prikazujem za svu nerođenu djecu da se rode, za sve majke da im Bog otvori srca novome životu jer sam mišljenja da je to jedan veliki blagoslov."

Kada krećete na put i koliko će trajati hodočašće?

"Mislim, teško je planirati, ali uz vjeru se sve posloži da bude po planu. Planiram 6. travnja krenuti i 35 dana pješačiti, a 10. svibnja se nadam biti u Rimu."

Kojom rutom planirate ići i hoće li biti posebno zahtjevnih dionica?

"Idem preko Dalmatinske zagore: od Solina preko Klisa, Muća, Drniša i Knina. Zatim Gračac, Gospić, Otočac, spuštanje na Senj, preko Rijeke, Istre, Slovenije, Trsta i dalje lagano kroz Italiju."

Očekujete li neke posebne izazove putem?

"Treći dan planiram dionicu od Knina do Gračaca, dugih 55 kilometara, bez naselja između – to je veliki uspon. Druga zahtjevna dionica je spuštanje iz Otočca do Senja, što iscrpljuje zglobove i koljena. Ali izdržat ću.

Puno mi znači što na ovom putovanju imam potporu vatrogasaca. Kada su čuli da idem, većina ih se stavila na raspolaganje, od Dalmacije pa do cijele Hrvatske. Iz Vatrogasne zajednice županije su mi stvarno pomogli sa svime s čime su mogli. Čak je i glavni hrvatski vatrogasni zapovjednik, Slavko Tucaković, stupio u kontakt s kolegama u Italiji, tako da za bilo kakav problem ili nešto logistički oni su mi na raspolaganju. Stvarno im se moram zahvaliti. Oni su mi stvarno dosta omogućili.

Ima nekoliko ljudi iz vatrogasnih krugova kojima bih se posebno želio zahvaliti, jer su mi pružili veliku pomoć da u svakom trenutku imam krov nad glavom kad stignem na kraj dnevne rute i da se mogu osvježiti i odspavati. To su Tihomir Zec iz VZSDŽ, Ivan Kovačević zap. VZSDŽ, Zvone Lončarić VZLSŽ, Dario Gauš VZPGŽ, Dino Kozlevac iz Istre, Slavko Tucaković glavni vat.zap.RH i Eros Mannino glavni vat.zap. u Italiji. Pomogli su mi organizirati sve što mi je potrebno jer ipak oko 1.200 kilometara u 35 dana nije baš da je baš lako bez ičije podrške."

Jeste li iznenađeni koliko je zajedništvo među vatrogascima snažno, čak i izvan Hrvatske?

"Svima nama u vatrogastvu u podsvijesti je moto 'vatru gasi, brata spasi'. Ljudi su povezani na svim dijelovima svijeta. I kad dođete u neke postrojbe vani, i oni kod nas, lijepo vas prime poput obitelji. Ljudi su maksimalno susretljivi, ali da će netko toliko energije i truda uložiti u nešto što zapravo njega ne dira, to me stvarno iznenadilo. Lako je nešto reći, obećati ili neku sitnicu napraviti, ali da se netko stvarno angažira, to je velika stvar."

Kako ste se pripremali za ovaj pothvat? Već ste prošli put sv. Jakova, jeste li inače u sportu?

"Puno planinarim, najviše po Dinari, iako surova i iscrpljuje. To je najbolja škola. Realno nema kilometraže koja bi me prestrašila, ali vremenski uvjeti i teren su izazovni.

Put sv. Jakova mi je pomogao da bolje razumijem dugotrajna pješačenja, i to me također pripremilo za ovaj pothvat."

Što za vas osobno znači dolazak u Rim kao završna točka hodočašća?

"Kada ljudima kažem da idem na hodočašće, dvostruke su reakcije: netko kaže ‘svaka čast’, a netko me gleda jesam li lud. Ali ne ideš zbog drugih ljudi. Idem zbog sebe. Ja sam katolik, tako da idem iz vjerskih razloga. Ja sam odlučio da idem iz Solina na grob solinskih mučenika koji se nalazi u Rimu. Iza bazilike sv. Ivana Lateranskog se nalazi mala kapelica gdje je grob svih solinskih mučenika, i ja hodočastim na njihov grob. Iz Solina, za solinske mučenike.

Kad idem sam, odmaknem se od svakodnevice. Svaki dan smo zasuti obavezama, informacijama, raznim teretom. Dok hodam, ja razmišljam o sebi, o svom životu, o tome što želim, i molim se Bogu. I jednostavno kroz tu samoću i tišinu si bliže Bogu, što mi je super. U gradu, kad si u gužvi nemaš toliko vremena. Buka te zaglušuje

Kada sam bio u Španjolskoj, nisam znao koji je dan. Doslovno ne bih znao je li ponedjeljak ili subota. Jednostavno, sve ostalo zanemariš i ideš, imaš svoju dnevnu rutinu, i moliš se, putem pričaš s Bogom. To mi puno znači."

Što biste poručili ljudima koji razmišljaju o sličnom pothvatu?

"Svima koji se razmišljaju na sličan pothvat, rekao bih im da ne razmišljaju previše već da jednostavno krenu. Treba se samo odlučiti i reći - idem tada, krećem taj dan, planiram život i godišnji oko toga. Stalno se gledaju prepreke, što bi moglo poći po zlu... Uvijek će nešto iskrsnuti. Ali nema razloga za strah.

Osjećaj kad stigneš na cilj ono što si zamislio, to je stvarno veličanstveno. To je jedno predivno iskustvo koje bih svakome preporučio."