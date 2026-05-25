Poreč puni hotele i u predsezoni: Luksuz i kvaliteta glavni aduti istarskog turizma

U Istri se gotovo polovica turista odmara na Poreštini. Nema bojazni od tijeka sezone u tome vodećem turističkom središtu. Razvijaju turizam 5 zvjezdica i upravo luksuz privlači goste koji mogu birati između najprivlačnijih odredišta.

Ulice porečkog starog grada i u predsezoni vrve turistima. Skupina Kanađanki obilazi Istru, piše HRT.

- Predivna ste zemlja, odlično se provodimo, obožavamo vašu hranu, kulturu i arhitekturu, ali ono najbolje su ljudi - ljubazni i iznimno susretljivi, poručuje Kanađanka Cindy.

Otvoreni su svi ugostiteljski objekti.

- Turisti nam trenutačno najviše dolaze iz Austrije i susjedne Slovenije. Za Prvi i Drugi svibnja radili smo odlično i vrlo smo zadovoljni, navodi ugostitelj Hari.

Više je turista, a zadržavaju se u Poreču jednako dugo kao lani.

- Najave i za svibanj i za ostatak sezone su odlične, kazao je Nenad Velenik iz TZ Poreč.

Visoke cijene nisu prepreka kada kvaliteta opravdava očekivanja

A problema nema ni u popunjenosti hotela najviše kategorije. Cijene nisu problem samo u jednome slučaju.

- Ako je omjer cijene i usluge koju dobivamo odgovarajući, tada biramo hotele više kategorije, s višim cijenama i boljom uslugom, kazao je Antun, gost iz Slovenije.

- Sin je s nama i odlično se brinu o njemu, a kada je dijete sretno, sretni su i roditelji, poručuje Brenda, gošća iz Nizozemske.

Sadržajima hotelskog kompleksa koji je trenutačno najveća investicija u hrvatskome turizmu smije se koristiti i domaće stanovništvo, ne samo gosti.

- Naš je koncept otvoren prema lokalnoj zajednici - uređena je šetnica, kao i plaže koje se još dodatno uređuju, a sportski i drugi sadržaji nisu namijenjeni samo gostima, već su dostupni i lokalnom stanovništvu, pojašnjava predsjednik Uprave Valamara Željko Kukurin.

Zapošljavaju više od 800 radnika, većinom domaćih, a radit će cijele godine.