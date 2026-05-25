Milan ostao bez Lige prvaka, Modrićeva budućnost pod velikim upitnikom

Modrić je protiv Cagliarija ušao u igru u 61. minuti
Premda je veći dio sezone bio drugi ili treći na tablici, štoviše, do nekog je trena bio i u utrci s Interom za naslov, Milan je naposljetku doživio težak debakl i ponovno ostao bez nastupa u Ligi prvaka - pišu Sportske novosti.

Doista šokantno i nevjerojatno, drugi najtrofejniji klub u povijesti natjecanja za novi će nastup morati pričekati najmanje još jednu sezonu, što je za klub poput Milana pomalo i sramotno. Jer za plasman u Ligu prvaka u zadnjem kolu trebala mu je pobjeda nad Cagliarijem, no unatoč početnom vodstvu Rossoneri su poraženi u posljednjem nastupu sezone.

Što to znači u kontekstu budućnosti Luke Modrića u ovome je času teško prejudicirati, no ako je istina ono što su talijanski mediji pisali u završnici sezone, a navodno je jedan od Modrićevih uvjeta za ostanak bio plasman u Ligu prvaka, onda je maestrov put u Milanu završen.

No, naravno da treba sve uzeti sa zadrškom, tek ćemo vidjeti što će odlučiti Luka Modrić i hoćemo li ga vidjeti i iduće sezone u Milanu, nekom drugom klubu ili će pak objesiti kopačke o klin.

Inače, Modrić je protiv Cagliarija ušao u igru u 61. minuti te zaigrao s maskom na licu, prvi put od kraja travnja kada je zadobio frakturu jagodične kosti, ali nije pomoglo jer Milan do kraja nije uspio ni izjednačiti.

