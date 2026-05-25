80-godišnjak ostao bez 9.000 eura u internetskoj prijevari s trgovanjem zlatom

Policijski službenici Policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećen 80-godišnji hrvatski državljanin.

Naime, oštećeni je prijavio da je u početkom mjeseca svibnja 2026. godine stupio u kontakt s njemu nepoznatom osobom, predstavnikom tvrtke koja se bavi trgovanjem zlatom te je za trgovinu zlatom putem internetske platforme u tri navrata uplatio novčani iznos od ukupno 9.050 eura.

Nakon toga oštećeni više nije mogao stupiti u kontakt s navedenom osobom te je shvativši da je prevaren, slučaj prijavio policiji.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu za kazneno djelo Računalna prijevara

Kako ne bi postali žrtvom ovakvog i sličnog kaznenog djela, građanima savjetujemo da svakako provjere brojeve mobitela i adrese pošiljatelja elektroničke pošte, zatim postoji li ta pravna ili fizička osoba, a posebno neka na zahtjeve ne šalju svoje osobne podatke ili podatke bankovnih kartica.