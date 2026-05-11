Mislio da će proći nezapaženo na splitskim prometnicama: 46-godišnjak sljedećih 15 dana provodi u Bilicama

U petak, 8. svibnja 2026. godine oko 16:15 sati na području Splita, policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 46-godišnjak pod utjecajem alkohola od 0,83 g/kg.

Kontrolom je utvrđeno da je upravljao vozilom unatoč važećoj zaštitnoj mjeri zabrane upravljanja vozilima B kategorije te da nema vozačku dozvolu.

Riječ je o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja koji je do sada već dva puta pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Zbog toga je uhićen i priveden na sud, gdje je predloženo određivanje zadržavanja te kazna zatvora u trajanju od 40 dana uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor. Odluka o njegovoj daljnjoj odgovornosti bit će donesena naknadno.