Vozio u zabranjenom smjeru i odbio test na droge, sud ga poslao u zatvor

Sud je 26-godišnjem vozaču, višestrukom počinitelju prometnih prekršaja, odredio zadržavanje u trajanju od osam dana nakon što su ga policijski službenici 7. svibnja 2026. godine oko 20:45 sati zaustavili na području Makarske i utvrdili četiri prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policija je tijekom kontrole utvrdila da je vozač mopeda odbio preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu. Također je utvrđeno da je vozilu istekla prometna dozvola te da motocikl ima tehnički nedostatak.

Osim toga, 26-godišnjak je tijekom vožnje postupio suprotno postavljenom prometnom znaku i kretao se zabranjenim smjerom.

Zbog počinjenih prekršaja uhićen je i priveden na sud u žurnom postupku. S obzirom na to da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, koji je već prekršajno kažnjen 11. travnja i 5. svibnja ove godine, policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora, novčanu kaznu od 450 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima AM kategorije u trajanju od godinu dana.

Nakon što mu je određeno zadržavanje, predan je u zatvor, dok će odluka o kazni za počinjene prekršaje biti donesena naknadno.