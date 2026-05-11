U fokusu EFST-a: Može li Hrvatska postati zemlja inovacija ili ostaje zarobljena u turizmu i nekretninama?

U sklopu serijala EFST Talks – serijal panela o važnim temama, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 15. svibnja 2026. godine s početkom u 12:00 sati održat će se panel pod nazivom:

„Tehnologija i inovacije kao ključ gospodarskog razvoja Hrvatske“

U vremenu brzih tehnoloških promjena i globalne konkurencije, inovacije i tehnološki napredak postaju ključni pokretači dugoročnog gospodarskog rasta. Ovim panelom otvaramo raspravu o položaju Hrvatske u tom kontekstu te o izazovima i prilikama razvoja inovacijskog ekosustava.

Na panelu sudjeluju:

dr.sc. Siniša Krajnović , predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla

, predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla Ivan Paić , član Uprave Končara

, član Uprave Končara Josip Koren , direktor Odjela upravljanja rizicima, Erste Asset Management

, direktor Odjela upravljanja rizicima, Erste Asset Management prof. dr. sc. Vedran Bilas , dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER)

, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) prof. dr. sc. Branimir Lela , dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB)

, dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) dr. sc. Danica Ramljak, viša savjetnica Svjetske banke za znanost i inovacije, ravnateljica Instituta Ruđer Bošković (2009.–2012.)

Panel će moderirati prof. dr. sc. Bruno Ćorić, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Kroz raspravu će se otvoriti ključna pitanja razvoja hrvatskog gospodarstva u kontekstu tehnologije i inovacija te pokušati pružiti odgovori na pitanja: isplati li se u Hrvatskoj ulagati u bilo što osim u turizam i nekretnine, je li Hrvatska više zemlja potencijala ili propuštenih prilika kada je riječ o tehnologiji, obrazujemo li dovoljan broj i dovoljno kvalitetne inženjere te zašto je u Hrvatskoj i dalje teško financirati inovativne projekte.

Panel je otvoren za javnost, a pozivamo studente, učenike, akademsku zajednicu i sve zainteresirane građane da nam se pridruže i sudjeluju u raspravi o temama koje oblikuju budućnost hrvatskog gospodarstva.

Za više informacija i najave nadolazećih panela pratite mrežnu stranicu efst.unist.hr i društvene mreže Ekonomskog fakulteta u Splitu.