U fokusu EFST-a: Može li Hrvatska postati zemlja inovacija ili ostaje zarobljena u turizmu i nekretninama?

U sklopu serijala EFST Talks – serijal panela o važnim temama, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 15. svibnja 2026. godine s početkom u 12:00 sati održat će se panel pod nazivom:

„Tehnologija i inovacije kao ključ gospodarskog razvoja Hrvatske“

U vremenu brzih tehnoloških promjena i globalne konkurencije, inovacije i tehnološki napredak postaju ključni pokretači dugoročnog gospodarskog rasta. Ovim panelom otvaramo raspravu o položaju Hrvatske u tom kontekstu te o izazovima i prilikama razvoja inovacijskog ekosustava.

Na panelu sudjeluju:

  • dr.sc. Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla
  • Ivan Paić, član Uprave Končara
  • Josip Koren, direktor Odjela upravljanja rizicima, Erste Asset Management
  • prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER)
  • prof. dr. sc. Branimir Lela, dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB)
  • dr. sc. Danica Ramljak, viša savjetnica Svjetske banke za znanost i inovacije, ravnateljica Instituta Ruđer Bošković (2009.–2012.)

Panel će moderirati prof. dr. sc. Bruno Ćorić, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Kroz raspravu će se otvoriti ključna pitanja razvoja hrvatskog gospodarstva u kontekstu tehnologije i inovacija te pokušati pružiti odgovori na pitanja: isplati li se u Hrvatskoj ulagati u bilo što osim u turizam i nekretnine, je li Hrvatska više zemlja potencijala ili propuštenih prilika kada je riječ o tehnologiji, obrazujemo li dovoljan broj i dovoljno kvalitetne inženjere te zašto je u Hrvatskoj i dalje teško financirati inovativne projekte.

Panel je otvoren za javnost, a pozivamo studente, učenike, akademsku zajednicu i sve zainteresirane građane da nam se pridruže i sudjeluju u raspravi o temama koje oblikuju budućnost hrvatskog gospodarstva.

Za više informacija i najave nadolazećih panela pratite mrežnu stranicu efst.unist.hr  i društvene mreže Ekonomskog fakulteta u Splitu - stoji u priopćenju za medije. 

