Radionica „Pokret i kamera“ i projekcije plesnih filmova u Domu mladih

U sklopu programa Male škole suvremenog plesa održat će se radionica i projekcije plesnih filmova umjetnice Martine Nevistić Vukobrat pod nazivom „Pokret i kamera“.

Program započinje u subotu, 16. svibnja 2026. godine, u Domu mladih Split. Radionica će se održati od 17 do 19 sati u Plavoj dvorani, dok je projekcija plesnih filmova predviđena od 19 do 20 sati u prostoru Razreda. Radionica se nastavlja u nedjelju, 17. svibnja, od 10 do 12 sati, također u Plavoj dvorani.

Radionica „Pokret i kamera“ istražuje kako kamera mijenja percepciju plesa te što se događa s pokretom kada se promatra kroz različite tehničke pristupe poput slow motiona i time-lapsea. Sudionici će kroz strukturiranu improvizaciju istraživati kvalitete pokreta, odnos tijela i prostora te rad s kamerom mobilnog uređaja.

U drugom dijelu radionice polaznici će snimati vlastiti plesni materijal mobilnim uređajima te istraživati njegove transformacije u realnom vremenu, usporenoj i ubrzanoj snimci. Radionica se oslanja na plesne filmove „Apollonian“, „Pulsar“ i „The Girl from Tomorrow“, a naglasak je na odnosu suvremenog plesa i novih medija.

Sudionici trebaju ponijeti vlastiti mobilni uređaj.

U sklopu programa održat će se i projekcija plesnih filmova: „The Girl from Tomorrow“ (2024.), „Pulsar“ (2019.) i „Deep Neon: In Between“ (2022.). Filmovi istražuju odnos tijela i kamere, apstraktne i znanstveno-fantastične motive te cyber i distopijske estetike.

Preporučena donacija za sudjelovanje u radionici iznosi 30 eura, dok je za članove Plesne udruge Tiramola sudjelovanje besplatno.

Prijave su obavezne i zaprimaju se putem e-mail adrese plesnaudrugatiramola@gmail.com, a dodatne informacije dostupne su putem broja 091 781 9243.

Martina Nevistić Vukobrat plesna je umjetnica, autorica i pedagoginja koja djeluje u području suvremenog plesa, izvedbe i multimedije. Diplomirala je organizaciju i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te ples na Salzburškoj eksperimentalnoj akademiji plesa (SEAD) u Austriji.

Program se održava u organizaciji Plesne udruge Tiramola, u sklopu Male škole suvremenog plesa, uz partnersku podršku Multimedijalnog kulturnog centra Split te financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija RH, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.