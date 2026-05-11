Pogubljen mladi inženjer (30) optužen za špijunažu

Iran je u ponedjeljak pogubio 29-godišnjeg zrakoplovnog inženjera zbog optužbi za špijunažu, samo nekoliko dana nakon upozorenja organizacija za ljudska prava, koje su i objavile njegovu poruku iz zatvora. Rekao je da je njegovo priznanje iznuđeno mučenjem.

Erfan Shakourzadeh, rođen 1996., diplomirao je kao najbolji student na magistarskom studiju zrakoplovnog inženjerstva i satelitske tehnologije na Iranskom sveučilištu znanosti i tehnologije. Smatran je jednim od najvećih mladih talenata zemlje u području zrakoplovstva te je radio u znanstvenoj organizaciji specijaliziranoj za satelite kada ga je u veljači 2025. privela obavještajna služba Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Novinska agencija Mizan, povezana s iranskim pravosuđem, opisala je Shakourzadeha kao "zajedničkog špijuna CIA-e i Mossada", navodeći da je regrutiran "zbog svoje stručnosti", piše Euronews.

Sud je rekao da je u tri navrata pokušao kontaktirati Mossad i CIA-u te da je stranim obavještajnim službama prosljeđivao povjerljive informacije. No prije pogubljenja nisu objavljeni nikakvi dokazi protiv Shakourzadeha niti detalji pravnog postupka, prenosi Dnevnik.hr.

"Bio sam prisiljen priznati"

U pismu koje je prokrijumčareno iz zatvora Shakourzadeh je odbacio optužbe i napisao da je priznanje dao pod prisilom.

"Ja sam Erfan Shakourzadeh (29), jedan od rijetkih takozvanih elita koji su odbili emigrirati. Nekoliko mjeseci prije 12-dnevnog sukoba obavještajne službe IRGC-a pritvorile su me pod lažnim optužbama za špijunažu i suradnju s neprijateljskim zemljama (u ratu s Iranom) te sam bio prisiljen na priznanje tijekom osam i pol mjeseci mučenja i samice", rekao je.

Nakon uhićenja bio je zatvoren u zloglasnom zatvoru Evin u Teheranu, a u petak je prebačen u zatvor Qezel Hesar u središnjem iranskom gradu Karaju, izvijestile su organizacije za ljudska prava.

Njegovim pogubljenjem broj ljudi obješenih u Iranu zbog optužbi povezanih s navodnom političkom aktivnošću, sigurnosnim prekršajima i siječanjskim prosvjedima posljednjih tjedana porastao je na gotovo 30. Iranske vlasti i ranije su optuživane za progon i ubojstva navodnih protivnika režima, pri čemu su se oslanjali na malo ili nimalo dokaza, uz prisile na priznanja.