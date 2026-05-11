Marko Tolja objavio duet s Oliverom Dragojevićem: "Ne znam kada sam posljednji put bio ovoliko uzbuđen"

Domaću glazbenu scenu danas je iznenadila i dirnula posebna glazbena premijera - Marko Tolja predstavio je pjesmu "Ti si moja ljubav", duet s velikim i neprežaljenim Oliverom Dragojevićem. Emotivnu priču o nastanku pjesme prvi je put podijelio u "bravo jutru" na bravo radiju, gdje je gostovao kod Ivane Mišerić, Filipa Hana i Brune Bucića.

"Jako sam uzbuđen, ne znam kada sam posljednji put bio ovoliko uzbuđen. Posljednja dva mjeseca radio sam na ovome u velikoj tajnosti. Velika mi je sreća, radost i ponos što objavljujem singl 'Ti si moja ljubav' s Oliverom", rekao je Tolja u eteru.

Kako je otkrio, Oliver mu je bio i ostao najveći glazbeni uzor još od djetinjstva, a njihov profesionalni odnos s vremenom je prerastao u prijateljstvo.

"Imao sam tu privilegiju i ogromnu sreću da me Oliver, koji mi je cijeli život bio najveći pjevački uzor, primijetio prije 20 godina kada sam počeo pjevati. Svidjelo mu se to što i kako radim pa me puno puta zvao na svoje nastupe i koncerte kao gosta. Stvarno smo puno puta lijepo pjevali zajedno, sve do londonskog Royal Albert Halla, gdje me također pozvao. Stalno smo razmišljali o pjesmi za duet. Oliver je uvijek govorio: 'Kad god, što god ćemo snimiti', samo smo čekali onu pravu pjesmu. Ta prava pjesma se i pojavila, ali malo prekasno jer je nismo stigli snimiti prije nego što se Oliver razbolio", ispričao je.

Autor pjesme je Vinko Barčot, koji je Tolji prošle godine poslao nekoliko svojih pjesama, među kojima je bila i "Ti si moja ljubav" - pjesma koju je Oliver snimio prije više od 20 godina, ali nikada nije službeno objavljena.

"Za početak moram reći da pjesma nije AI, što bi neki možda i pomislili. Ova mi se pjesma najviše svidjela kada mi je Vinko slao neke svoje materijale. Ne znam je li zato što ju je pjevao Oliver pa mi je sve odmah zvučalo posebno lijepo. Ante Gelo, koji je radio aranžman i produkciju, i ja sjeli smo i počeli raditi kao da će to biti moja solo pjesma. I onda smo stalno slušali Oliverov vokal i rekli: 'Pa ne možemo čovjeka izbaciti iz ove pjesme.' Isprva smo to rekli iz šale, ali onda se rodila ta pomalo suluda ideja da napravimo duet. Dugo sam vagao trebamo li to uopće napraviti, ali na kraju smo odlučili da želimo na još jedan način odati počast našem prijatelju i sačuvati uspomenu na njega. Sve smo snimili, a da nismo uopće znali smijemo li to napraviti. Pjesmu smo snimili potpuno uživo, ovako kako je sada čujete. ", priča Tolja.

Potom mu je obitelj Dragojević dala svoj blagoslov i podršku.

"Dogovorili smo sastanak s obitelji u Splitu, oni uopće nisu znali zašto dolazimo. Mislili su da Gelo dolazi zbog koncerta u Veloj Luci pa smo se našli na kavi. Objasnio sam im što smo napravili. Znali su da mi je najveća životna želja bila imati duet s Oliverom. Izvadili smo slušalice i pustili im pjesmu. Moram posebno zahvaliti obitelji Dragojević, s kojom prijateljujem već dugi niz godina. Od srca su mi dali dopuštenje da ovo napravimo i jako im se svidjelo. Mislim da će mi njihova rečenica ostati za cijeli život, kada su rekli: 'Nas četvero smo jednoglasno odlučili da ti to apsolutno dopuštamo jer znamo da bi stari, da je živ, s tobom snimio još 100 dueta.' Tako da sam svoje suze na ovoj pjesmi već odavno isplakao, ali čuti je sada ovako na radiju stvarno je nestvarno", poručio je Tolja putem bravo radija.

Pjesma je dobila i prateći videospot za koji je zaslužan Romano Nikolić.

"Nije lako napraviti spot u kojem neće biti ni jedan od pjevača. Ali on nije napravio spot, napravio je mali igrani film. Jako lijep. Protežu se četiri generacije ljubavi. Imamo sve emocije, od sreće, preko sjete, do tuge", zaključio je glazbenik.

...