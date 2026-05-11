Najveće tržište automobila naglo potonulo

Kina je desetljećima bila sinonim za nezaustavljiv rast i glavni izvor prihoda za globalne automobilske divove. Međutim, najnoviji podaci sugeriraju da je zlatno doba završilo Prema izvješću kineskog udruženja CPCA (China Passenger Car Association), najveće svjetsko tržište automobila proživljava dramatičan pad, koji stručnjaci opisuju kao kolaps, piše Reuters.

Brojke koje pozivaju na uzbunu

Statistika za travanj otkriva razmjere krize koja je zahvatila i domaće i strane proizvođače:

pad prodaje u travnju: prodano je 1,38 milijuna vozila, što je pad od 21,5 poto u odnosu na isti mjesec prošle godine

kumulativni pad: od početka ove godine tržište je potonulo za ukupno 18,5 posto.

Takve brojke ukazuju na to da se ne radi o privremenom zastoju, već o dubljim strukturnim promjenama u potrošačkim navikama i ekonomskoj klimi Kine, prenosi Dnevnik.hr.

Kraj ere subvencija: Ključni uzrok pada

Glavni krivac za naglo hlađenje tržišta leži u odluci Pekinga da prestane s izdašnim financiranjem. Kineska država službeno je ukinula subvencije za kupnju električnih automobila, ostavljajući kupce da sami snose puni trošak tranzicije na "zelenu" mobilnost.

Bez državnog vjetra u leđa potražnja za novim vozilima naglo je splasnula, a tržište koje je bilo zasićeno brojnim novim brendovima odjednom se našlo u situaciji prevelike ponude i premale potražnje.

Spas je u bijegu na zapad

Dok domaća prodaja tone, kineski proizvođači strategiju preživljavanja vide izvan granica svoje zemlje. Izvoz kineskih automobila skočio je za 112 posto.

Ovaj prodor na inozemna tržišta, uključujući Europu i jugoistočnu Aziju, jasan je znak da kineske marke pokušavaju višak proizvedenih vozila plasirati tamo gdje je potražnja još uvijek stabilna.

Što donosi budućnost?

Trenutačna situacija u Kini pretvara se u "noćnu moru" za marke koje nisu dovoljno fleksibilne. Očekuje se konsolidacija tržišta – opstat će samo najjači igrači, dok bi deseci manjih proizvođača električnih vozila mogli nestati s karte.

Za europske i američke proizvođače ovo je dvostruki udarac: gube ključno tržište u Kini, dok istovremeno dobivaju nikad jaču konkurenciju na domaćem terenu kroz masovni kineski izvoz, prenosi Dnevnik.hr.