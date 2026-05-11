Što će biti s Poljudom? Država formirala stručni tim, ali jedan detalj svima je upao u oči

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je odluku o osnivanju stručne radne skupine za Gradski stadion Poljud. Iz resora ministra Branka Bačića na upit portal.hr obavijestili o tome, a bez navođenja imena su pojasnili i kako su sastavili tu skupinu koja će dati sud o stanju Poljuda te njegovoj perspektivi.

- U stručnu radnu skupinu imenovano je osam članova i to; tri predstavnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, jedan predstavnik Hrvatske komore inženjera građevinarstva te po jedan predstavnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu - izvijestili su iz Ministarstva.

Vično oko zamijeti će da niti oni nisu nikog iz konzervatorsko-kulturnih institucija imenovali, što bi na koncu opet moglo raditi problem. Jer, kakvo je stanje sad, uzrokovano donekle i medijskom olujom, nije dovoljno donijeti puke građevinske zaključke o stadionu, potrebno je to odraditi i u kontekstu njegovog statusa zaštićenog kulturnog dobra. Operativno to znači da čak i nakon što ova skupina donese zaključak, Grad Split će vjerojatno dodatno sve morati raspraviti s konzervatorima i ljudima iz Ministarstva kultur, piše portal.hr.

Nema dokumentacije?!

Dodatna zanimljivost o kojoj su ih obavijestili je da skupina nije još održala radni sastanak, ali ne što nije htjela, već što nema svu potrebnu dokumentaciju.

“Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dostaviti će stručnoj radnoj skupini, u najkraćem roku, svu izrađenu dokumentaciju nakon što od Grada Splita zaprimi posljednji naručeni Elaborat ocjene postojećeg stanja (EOPS) izrađen od strane prof. emeritusa dr. sc. Ante Mihanovića.

Po zaprimanju kompletne dokumentacije sazvat će se prva sjednica stručne radne skupine na kojoj će se usuglasiti daljnje aktivnosti”, kaže se u odgovoru za Portal.hr.

Dakle, čeka se stručni nalaz profesora Mihanovića. Za koji se u kuloarima može saznati da je zapravo završen, ali se još čekaju nezavisni recezenti koji bi trebali kazati svoje. A navodno među potencijalnim stručnjacima za to ne vlada pomama, pitanje Poljuda je postala politički i stručno prevelika vatra da bi se u to tek tako ulazilo. Kad se sve zbroji, još ćemo neko vrijeme čekati da se donese nekakav sud o Poljudu i Hajdukovoj budućnosti.