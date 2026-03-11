Rušenje Poljuda ili obnova? Bivši gradonačelnik: "Rušenje, ali pod jednim uvjetom..."

Bivši splitski gradonačelnik, a danas saborski zastupnik HDZ-a Andro Krstulović Opara za Dalmaciju Danas komentirao je jednu od tema koja već godinama izaziva prijepore u Splitu – budućnost Poljuda, odnosno pitanje treba li legendarni stadion obnoviti ili ga srušiti i na njegovu mjestu izgraditi novi.

Rasprava o sudbini Poljuda posljednjih je mjeseci ponovno u fokusu javnosti, osobito u kontekstu najava velikih ulaganja u sportsku infrastrukturu i izrade Studije izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu". Upravo u tom trenutku Krstulović Opara poručuje da Split više nema vremena za odugovlačenje te upozorava da, dok drugi gradovi napreduju u realizaciji sličnih projekata, Split i dalje ostaje zarobljen u raspravama.

"Bio sam ljubomoran"

Naglašava da je vrlo važna činjenica da država daje jednak tretman i Zagrebu i Splitu, što svakako treba iskoristiti za financiranje i praćenje izvedbe tih projekata, ali upozorava da je Split dosad zaostajao jer se i dalje vodi u dugotrajnim raspravama, dok se u Zagrebu projekt već privodi kraju.

"Podjednak tretman daje se i Zagrebu i Splitu, tu nema dileme, a druga je stvar što se mi, dok Zagreb praktički već završava novi stadion u Kranjčevićevoj — evo, baš sam neki dan prošao pored njega i bio sam ljubomoran — gubimo u beskrajnim raspravama", istaknuo je.

Posebno ističe da je sada pravi trenutak da Grad Split financijski podrži projekt obnove ili izgradnje novog, manjeg atletskog stadiona na Brodarici, koji bi imao važnu ulogu i tijekom radova na Poljudu. Takav suvremeni atletski stadion u Parku mladeži potreban je našim atletičarima i ne treba imati prevelike tribine – pogledajte samo atletske stadione Mladosti u Zagrebu ili u Zürichu, na kojima se održavaju atletski mitinzi najviše kvalitete i razine. Hajduk bi na tom stadionu mogao igrati svoje utakmice dok traju radovi na Poljudu.

Krstulović Opara smatra da ni Split ni veći gradovi ne mogu podnijeti trošak održavanja dvaju velikih stadiona.

"Ni bogatiji gradovi od Splita ne bi mogli održavati takva dva stadiona. Ne znam o čemu neki govore, kao da ne znaju koliko je to opterećenje za gradske financije, koje moraju pokrivati puno drugih, važnijih stvari za građane i njihov kvalitetniji život", upozorio je.

"Poljud više ne odgovara nogometnim standardima"

Kad je riječ o sadašnjem stanju Poljuda, podsjeća da stadion već dugo ne zadovoljava suvremene nogometne standarde te da se desetljećima nije sustavno održavao.

"Činjenica je da postojeći Poljud više ne odgovara nogometnim standardima, isto kao što je činjenica da se od samog njegova otvaranja 1979. godine nije adekvatno ni kvalitetno održavao te da bi puno muke i novca trebalo uložiti da ga se dovede u red", rekao je.

Ipak, ostavlja otvorenom i mogućnost obnove, ali samo ako struka procijeni da je to izvedivo i smisleno rješenje. U suprotnom, spreman je podržati rušenje, ali uz jasan uvjet.

"Osobno, ne bih imao ništa protiv obnove, koja bi takav stadion približila zahtjevima i kriterijima koji vrijede za suvremeni nogomet, ako je ona moguća. Takvih primjera bilo je u Europi. No ako struka, i to prije svega statičari, arhitekti, konzervatori, ali i ekonomski 'forenzičari' koji rade na studiji izvodljivosti, kažu da Split treba potpuno novi stadion na mjestu ovoga, onda sam za rušenje, ali samo pod uvjetom da novi Poljud bude izgrađen po stilskim i oblikovnim karakteristikama Magaševa vrhunskog ostvarenja", zaključio je Krstulović Opara za Dalmaciju Danas.

U svakom slučaju, više detalja o mogućim smjerovima razvoja Poljuda i projekta novog stadiona trebalo bi biti poznato već sutra.

Naime, u kino dvorani stadiona Poljud bit će predstavljena Studija izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu". Rezultate studije predstavit će Krešimir Budiša i Boris Pekić iz tvrtke UHY Savjetovanje d.o.o.