Arhitekt koji drži autorska prava na Poljud: "Rušenje ne dolazi u obzir"

Sudbina poljudskog stadiona ponovno je u fokusu javnosti. Uprava Hajduka i udruga Naš Hajduk podržavaju ideju izgradnje novog, suvremenog stadiona na mjestu sadašnjeg Poljuda, iako priznaju da je riječ o emotivnoj temi za navijače.

"Svi smo sentimentalno vezani za Poljud, ali potrebe Hajduka su iznad svega i podržavamo tu odluku", rekao je član uprave udruge Naš Hajduk Jerko Marinić-Kragić.

Sličnog je stava i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, koji smatra da Split i Hajduk zaslužuju novi stadion te da bi obnova Poljuda mogla biti bacanje novca. Ipak, dio stručnjaka zagovara sanaciju postojećeg stadiona. Projektanti tvrde da je glavna konstrukcija Poljuda stabilna i da bi se stadion mogao postupno obnavljati bez preseljenja Hajduka, piše Gol.hr.

Konačna odluka mogla bi se donijeti i na referendumu građana, dok sociolozi upozoravaju da je Poljud važan dio identiteta grada i zaštićeno kulturno dobro. Bez obzira na odabrano rješenje, Hajduk će na Poljudu igrati još najmanje tri godine.

Stipe Antonijević s Nove TV razgovarao je s arhitektom na kojeg je obitelj Magaš prenijela autorska prava za poljudski stadion. Nenad Fabijanić oštro se protiv svakoj opciji rušenja i najavljuje da će uskoro detaljno predstaviti vlastito idejno rješenje - naručeno za vrijeme gradonačelničkog mandata Ivice Puljka.

Što kažete na predstavljenu studiju po kojoj je rušenje aktualnog i gradnja novog poljudskog stadiona uz rekonstrukciju Parka mladeži jedino dugoročno isplativo rješenje?

"Odgovorit ću vam kao profesor emeritus na Arhitektonskom fakultetu u mirovini, iako sam izuzetno aktivan. Ja tu analizu i taj projekt koji je napravljen isključivo temeljen na nekim ekonomskim analizama ne mogu procjenjivati niti želim.

Dakle, unaprijed sam rekao da me ona posebno ne zanima. Ono što me u toj studiji izuzetno zanima, to je analiza projekta koji smo radili prije i pol godine, ako ne i više, koja se zove idejno rješenje obnove poljudskog stadiona arhitekta Borisa Magaša. Taj koncept je ovdje korišten djelomično, nepotpuno, bez tumačenja."

Što kažete na zaključak studije da zbog onog nevremena prošlo ljeto, da zbog zamora materijala, vaša opcija nije izvediva, da je to zapravo jedno do-nothing rješenje?

"To ste čuli od jednog uvaženog profesora kojeg cijenimo i koji je to rekao sam. Imamo deset ljudi koji misle da to je sasvim suprotno. Ovako izgleda sve kao predavanje na fakultetu."

Profesore, zašto nije vaše idejno rješenje javno objavljeno od strane grada Splita kada je naručeno?

"Ne znam, to me nemojte pitati. Bio sam jako raspoložen da to pokažem jer su reakcije bile i u Gradskom odboru i vijeću kad smo se našli, kad smo to prezentirali, bile su pozitivne. Ja ću naravno to objaviti. Ja ću to objaviti i vidjet će se kako izgleda poljudski stadion."

Na formu u Splitu mogla se čuti primjedba da je vaše rješenje dosta konzervativno, da ne nudi modernu nogometnu arenu i sve benefite koje daje klubu. Jeste li vi voljni možda pronaći neki kompromis sa gradom i klubom ili možda i prihvatiti nečije tuđe rješenje nekog drugog arhitektonskog ureda?

"Na tom mjestu samo Poljud arhitekta Magaša i gotovo. Naravno, rekonstruirati, korigirati, to je suptilnost rekonstrukcije i dijaloga za koji su navodno spremni konzervatori, u što ja nisam siguran, ali da bi se taj dijalog uspostavio, se da tako profilirati u suvremeni stadion da ima gotovo sve elemente. Ja emotivno i socijalno osjetljiv čovjek ne prihvaćam, recimo, ekskluzivne lože za specijalnu VIP publiku koja tamo jede i uživa i pije za razliku od puka koji gleda utakmicu.

To je povratak na rimski antički model. To je blagi prostor i blagostanje splitske urbane scene, prirodne urbane scene. I to je nenadomjestivo..."

Neki tvrde da ste protiv opcije rušenja stadiona jer vas se na kraju jedino tako može preskočiti kao nositelja autorskog prava na Poljudu u slučaju rekonstrukcije i sanacije bi morali biti angažirani pa jasno shodno tome imati neku financijsku korist?

"Rekao sam vam da govorim kao arhitekt. Kad dođe gusto, onda će se zaštitit prava pokojnog arhitekta za kojeg je danas konstatiralo, e da je sada ovdje Magaš. Da je danas ovdje Magaš na tom skupu, otišlo bi sve u sasvim drugom smjeru. Ali ga nema. Zato mislim da ga se restaurira, da se obnovi, rekonstruira u svim segmentima, od konstrukcije do sadržaja, do ambijenta, da se da popraviti. Naravno, nemam ništa protiv toga da Hajduk radi nogometni stadion."

Zaključimo, pristajete na sve opcije osim rušenja Poljuda?

"Naravno", zaključio je Fabijanić