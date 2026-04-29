'Pao' još jedan diler u Hrvatskoj! Na sudu tvrdio da sve šmrče sam, a svjedoci ga 'pokopali'

Na sudu je završio 37-godišnjak s područja Pitomače kojeg se teretilo da je tijekom 2024. godine po Pitomači i okolici prodavao i dijelio kokain. On je na kraju na Općinskom sudu u Virovitici nepravomoćno osuđen zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i omogućavanja trošenja droga te mu je izrečena godina dana uvjetnog zatvora s rokom kušnje od četiri godine.

Utvrđeno je i da novčani iznos od 1.020 eura koji je zaradio prodajom kokaina mora uplatiti u državni proračun u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude. Također, izrečena mu je i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o drogama, bit će uništeno i ukupno 14 paketića u kojima se nalazio po gram kokaina, a mora platiti i blizu 1.500 eura sudskih troškova, piše Podravski.hr.

Paketići za prodaju

On je proglašen krivim jer je u vremenu od 1. ožujka pa do 15. studenoga 2024. godine u Pitomači i okolnim mjestima prodavao kokain. Utvrđeno je tako da je u više navrata drogu prodavao na parkiralištu u Pitomači, u vikendici ili u blizini kafića. Gram kokaina prodavao je za 80 ili 90 eura, ovisno o situaciji, a na kraju je uhvaćen 15. studenoga kada je pretragom utvrđeno da je u kući i vikendici posjedovao ukupno 14 paketića namijenjenih prodaji sa sadržajem otprilike grama kokaina.

Osim toga, u toaletnom prostoru jednog pitomačkog kafića je u tom razdoblju davao na konzumiranje drogu kokain drugoj osobi. Tijekom suđenja, 37-godišnjak je tvrdio da nije prodavao drogu, već da je sav kokain bio za njegove potrebe.

– Sva droga koju su djelatnici policije pronašli kod mene bila je namijenjena za moju osobnu upotrebu i dragovoljno sam je predao djelatnicima policije – rekao je 37-godišnjak, no više svjedoka je tijekom postupka potvrdilo da je upravo od njega kupilo drogu.

– Za vrijeme druženja na jednoj privatnoj zabavi sam po njegovom ponašanju zaključio da koristi kokain, a naknadno sam doznao da se od njega može pribaviti kokain po cijeni od 100 eura za jedan gram. U jednom navratu sam ga putem aplikacije Viber pitao ima li „rakije“ misleći na kokain, a nakon potvrdnog odgovora, dogovoren je susret na parkiralištu gdje mi je taj kokain prodao. Kasnije smo više puta dogovarali prodaju kokaina – kazao je jedan svjedok dok je drugi istaknuo da je uspio dogovoriti kupoprodaju „bijelog“ po akcijskoj cijeni, piše Podravski.hr.

Šmrkanje s vodokotlića

– Od prijatelja sam doznao da on može nabaviti kokain pa sam mu se obratio upitom može li mi nabaviti 5+1 misleći da mu pet grama platim, a jedan gram dobijem gratis i to sve za iznos od 500 eura. I tako smo to dogovorili i preuzeo sam paketić od šest grama koji sam platio 500 eura – rekao je drugi svjedok, a treći je rekao da ga je sam 37-godišnjak ponudio drogom dok su bili u kafiću u Pitomači.

– Pitao me želim li probati nešto da se malo „podignem“ nakon čega je otišao u prostor WC-a i na vodokotliću je napravio jednu „lajnu“ bijelog praha. Od novčanice je napravio slamčicu i s vodokotlića smo šmrkali bijeli prah – kazao je i tako je 37-godišnjakova obrana da je drogu koristio isključivo za svoje potrebe, pala u vodu.