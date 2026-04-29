Cox je napokon otišao u povijest. Na istom mjestu će se - ponovno piti kava?

Nakon što je uklonjen ugostiteljski objekt Cox koji je godinama zjapio prazan i bio ruglo Trsteničke uvale, mnogi su pomislili da će taj dio splitske obale konačno ostati bez komercijalnih sadržaja. Međutim, prema izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom Split, čini se da će se na istoj lokaciji vrlo brzo ponovno – piti kava.

Kako smo već pisali, rušenje Coxa dio je šire akcije uklanjanja objekata koji su se našli u sivoj zoni korištenja pomorskog dobra. Riječ je o prostoru koji je godinama bio predmet prijepora – od pitanja koncesija i dozvola, do usklađenosti s novim zakonskim okvirom koji strože regulira što se i kako smije nalaziti na obali.

Upravo zbog toga Grad je krenuo u uklanjanje takvih objekata, s ciljem “uvođenja reda” i vraćanja pomorskog dobra u zakonske okvire.

No taj prostor, čini se, neće dugo ostati prazan.

Naime, kroz aktualne izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje 2024.–2028., na toj je lokaciji predviđen tzv. modul – standardizirani, montažni ugostiteljski objekt. Takvi moduli zamišljeni su kao kompromis između potrebe za turističkom i ugostiteljskom ponudom te zahtjeva za uređenijim i kontroliranim izgledom obale.

Kada će se točno ponovno na tom mjestu piti kava, nije još poznato. Naime, natječaj nije raspisan, ali sigurno nećemo dugo čekati.

Podsjetimo, objekt je dugo bio prazan i čekao je uklanjanje. Rješenje o uklanjanju objekta doneseno je još 2016. godine i trebalo je točno deset godina da se ukloni.