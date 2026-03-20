Bivši Cox na Trsteniku i dalje stoji: Rješenje o rušenju postoji godinama, ali pomaka nema

Na jednoj od atraktivnijih splitskih lokacija, tik uz more i šetnicu na Trsteniku, već godinama stoji objekt koji je odavno trebao biti uklonjen. Nekadašnji kafić Cox već dugo nije simbol života i urbane scene tog dijela grada, nego prije svega simbol sporosti sustava, neprovedenih rješenja i višegodišnjeg izostanka konkretnih poteza na terenu.

O ovoj temi pisali smo još krajem 2025. godine, kada se ponovno aktualiziralo pitanje sudbine bivšeg ugostiteljskog objekta. I tada se govorilo o rušenju, rješenjima i nadležnim službama. No od tada, a zapravo već nekoliko godina, unatoč odgovoru Državnog inspektorata Republike Hrvatske, stvarnog pomaka nema.

Pravomoćno rješenje postoji, ali uklanjanja još nema

Na naš upit Državni inspektorat Republike Hrvatske potvrdio je da je građevinska inspekcija inspekcijskim nadzorom utvrdila da je na dijelu pomorskog dobra izgrađena građevina ugostiteljske namjene bez ishođene građevinske dozvole.

Kako navode, društvo koje je bilo investitor i kojemu je ranije doneseno rješenje u međuvremenu je likvidirano, nakon čega je doneseno novo rješenje o uklanjanju koje je postalo pravomoćno.

Drugim riječima, institucije su potvrdile ono što je već dugo poznato — riječ je o bespravnom objektu za koji postoji pravomoćno rješenje o uklanjanju.

Zašto se ništa ne događa?

Upravo zato ostaje ključno pitanje zbog čega se rješenje o uklanjanju, doneseno još 2016. godine, do danas nije provelo. Zanimalo nas je i postoji li konkretan rok za početak uklanjanja objekta, no ono što je zasad jasno jest da se predmet i dalje razvlači, dok objekt ostaje na svom mjestu.

Posebno je indikativno što se ne radi o novom slučaju, niti o nedavno otvorenom postupku. Riječ je o predmetu koji traje godinama, a koji je u međuvremenu prošao različite administrativne i pravne faze, bez vidljivog epiloga na terenu. Kada smo krajem 2025. godine pisali o bivšem Coxu, izgledalo je da bi se slučaj napokon mogao pomaknuti s mrtve točke. U fokusu je tada bio zapušteni objekt na Trsteniku koji je, osim što godinama nagrđuje prostor uz more, postao i primjer kako se bespravna gradnja na pomorskom dobru može godinama održavati unatoč inspekcijskim i pravnim odlukama.

Danas, nekoliko mjeseci poslije, slika je praktički ista. Bez obzira na to što Državni inspektorat potvrđuje da postoji pravomoćno rješenje o uklanjanju, bivši Cox i dalje stoji kao podsjetnik da između službenih odluka i njihove provedbe u Hrvatskoj često zjapi ogroman prostor.

Simbol neučinkovitosti

Bivši Cox tako više nije samo pitanje jednog zapuštenog objekta na Trsteniku. Postao je simbol višegodišnje neučinkovitosti sustava u kojem rješenja postoje, ali se ne izvršavaju. A dok administracija traje, rokovi izostaju, a odgovornost se razvlači kroz godine, objekt koji je odavno trebao biti uklonjen i dalje ostaje tamo gdje je bio i dosad.