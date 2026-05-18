Prijatelj ubijenog Luke: "Otvara vrata i govori "uđi, uđi", a onda puca..."

Prijatelj 19-godišnjeg dostavljača Luke, Ivan Baričević, opisao je za HRT kobnu večer kada je Kristijan Aleksić ubio mladića tijekom dostave hrane.

Baričević je rekao da je Luka strahovao otići na adresu Aleksića pa se ponudio da ide s njim.

"Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan otvara vrata i govori 'uđi, uđi', međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", rekao je Baričević.

"Preskočio sam stepenice i pobjegao u pizzeriju"

Opisao je i trenutke nakon pucnjave.

"Ja kad sam vidio Luku da pada na pod, u tom trenutku počeo sam trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, auto se gasi, otvaram vrata i vidim Aleksić trči prema meni. Ja sam također onda počeo trčati i otišao sam u pizzeriju te prijavio da se to dogodilo, da hitno idu na policiju", rekao je Baričević.

Aleksić rano jutros uhićen

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", izvijestila je policija jutros u 6.20.

Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote navečer tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke M.

Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, a grad je od tada pod policijskom opsadom. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove.

Imao je više kaznenih prijava i presuda

Aleksić je otprije poznat policiji i pravosuđu. Policija mu je još prije tri godine oduzela improvizirano vatreno oružje ručne izrade i streljivo. U tom slučaju, iako je podignuta optužnica 2023. godine, suđenje nije počelo.

Podsjetimo, riječ je o muškarcu koji je u svibnju 1994. godine s 17 uboda nožem ubio 22-godišnju djevojku. Index je doznao dodatne detalje o njegovoj prošlosti - 2020. godine je osuđen i za obiteljsko nasilje. Na cesti je presreo strinu i njezinog sina. Vikao im je najprije "Mrš! Mrš!", a zatim se uhvatio za međunožje i nastavio neartikulirano galamiti prema njima. Strinu je to uznemirilo pa ga je prijavila.

Ministar unutarnjih poslova potvrdio je danas da je protiv Aleksića postojala još jedna kaznena prijava zbog nasilnog kaznenog djela dok je bio na odsluženju kazne.