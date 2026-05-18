Čekalo se više desetljeća, čvor TTTS se otvara 2027.? Evo kuda buduća cesta "lomi" na Podstranu, gradit će se vijadukti, tuneli...

-Jučer bi bilo dobro da su je napravili, a ne za koju godinu! - jedan je od najčešćih i najboljih komentara koje smo mogli čuti u Podstrani ovih dana, gdje smo ispitivali sentiment lokalaca na (konačno!) kretanje projekta brze ceste Split – Omiš, odnosno trase od čvora TTTS do Gornje Podstrane.

Nije to jedina primjedba, ima i drugih, nevezanih od roka izgradnje koji je, kad god završi, već desetljeće ili dva u zaostatku s potrebama… Jer na Jadranskoj magistrali u Stobreču zabilježeno je 55 tisuća vozila dnevno (to je ‘prosječni godišnji dnevni promet’), što je uz Lučko jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj!

-Nas nije toliko briga hoće li cesta prolaziti pored kuća, mi smo ovdje podstanari. Ako nam bude smetalo, odselit ćemo… - opušteno nam je pak mladi bračni par, koji stanuje u novogradnji u stilu urbane vile, komentirao potencijalne probleme za stanovništvo s trasom brze ceste. ‘A i moglo bi potrajat dok se to sve ne sagradi… Kažete na nosačima će bit', 20 metara iznad puta?’ - dodaje mladić s kojim smo razgovarali.

Domaći, oni koji su na ovom dijelu Podstrane (Žminjače) ili Žrnovnice od pamtivijeka, imaju pomalo ambivalentne osjećaje prema projektu kojeg praktički mogu pratiti sa svojih balkona. Jer probijanje trase prema TTTS-u i sama izgradnja velikog rotora na tom području, njima je praktički na dlanu.

"Nisu nešto davali novaca"

-Otkupila je država odavno zemljište, znalo se odavno kuda je zamišljena trasa. Nisu nešto davali novaca, nisu se iskazali, iako je to bilo odavno, tad još uopće nije zemljište vrijedilo kao danas. - kazuje nam žena koja je s pokojnim suprugom ovdje izgradila kuću ima tome koje desetljeće...

A brza cesta ‘iznad’ postojeće Jadranske magistrale, rečene D8, koja spaja Split s Omišem, nastavak je potpuno nove dionice koja je pred završetkom, one od rotora Mravinci (s brze ceste prema Dugopolju) do novog rotora TTTS.

Tih nekoliko kilometara koje idu od čvora Mravinci i brze ceste od Dugopolja prema Splitu (na rotor će se naravno moći uključiti promet iz oba smjera) do TTTS-a su prvi kilometri potpuno novih prometnica na splitskom području u posljednjih 30-ak godina! Jer sve ostalo, pa tako na primjer i brza cesta kroz Kaštela, sve se radilo na postojećim trasama koje su se samo širile…

Nova, dobrodošla prečica

Pretpostavka je da će nova dionica – a mogla bi biti gotova za cca godinu dana, rotor Mravinci je već gotov – od Mravinaca do TTTS-a značajno olakšati prometne gužve na ulazu u sami Split jer će dobar dio vozila, pogotovo teretnih, po spuštanju s autoceste ovom ‘prečicom’ izbjeći ulazak na gradske prometnice.

To je samo dio velikog projekta izgradnje novih prometnica, dio multimodalne platforme splitske Aglomeracije, projekta koji ‘debelo’ prelazi onu početnu pretpostavljenu vrijednost od 350 milijuna eura. Kad se naime dovrši cesta do TTTS-a, kreće ona najvažnija dionica, dalje prema Omišu. A čak i ‘samo’ dionica od TTTS-a do čvora Gornja Podstrana, dakle niti trećina ukupne udaljenosti (s tim da se već krenulo u realizaciju, posao izgradnje dionice od 105,9 milijuna eura s PDV-om je dobio hrvatsko-turski konzorcij, one dionice od Omiša do Dugog Rata, odnosno od postojećeg mosta preko Cetina i omiške zaobilaznice), bi trebala značajno rasteretiti gužve na Jadranskoj magistrali koje se od hotela Lav i Stobreča prelijevaju na Sirobuju…

Ima tek nešto više od mjesec dana da je raspisan natječaj za tu dionicu financijski vrijednu preko 150 milijuna eura bez PDV-a! Što i ne čudi, jer od čvora TTTS prema jugoistoku idu samo zahtjevni objekti, nadvožnjaci, tuneli,… Čak i oko čvora Gornja Podstrana, iako udaljen od objekata jer se radi ‘u po brda’, bit će zahtjevnih inženjerskih rješenja zbog vododerina na tom području. Planirani rok izgradnje, nedavno je najavio predsjednik Uprave HC-a Ivica Budimir, je 48 mjeseci.

Premošćivanje rijeke Žrnovnice, tunel Perun, vijadukti...

- Faza 2 cijelog projekta, početak trase prema Gornjoj Podstrani je na 0+600 od rotora TTTS koji se radi. Kako je cijeli rotor TTTS deniveliran, tako i ta dionica nastavlja iznad nivoa terena, praktički odmah na novi most preko rijeke Žrnovnice. - upućuje nas u planove Ivica Lizatović iz Hrvatskih cesta. Novi most je dug 538 metara, a na strani Žminjače se nastavlja iznad visine terena i prolazi de facto između kuća, između kafića In i Story, na nosačima, e da bi onda ušli u tunel Perun (dvije cijevi, jedna od 194 metra, druga 201 metar)…

-Tek iza tunela Rudine, kojem su predviđene duljine cijevi 338 odnosno 358 metara, se ‘otvara’ Podstrana, odnosno pogled na more s te strane. Dionica do čvora Gornja Podstrana ima još i vijadukte Duge Njive i Krpotin, a i na samom čvoru su predviđena dva vijadukta Gračina… - pojašnjava naš sugovornik iz HC-a dok obilazimo gradilište budućeg rotora TTTS.

Cesta iznad kuća na Žminjači

Dakle nakon rotora TTTS vožnja prema jugu nastavit će se ‘u zraku’, denivelirano. Iznad razine terena će nadvožnjak prijeći u novi most preko Žrnovnice pa u nadvožnjak, a onda u tunel Perun koji je prvi na redu, odmah iza svojevrsnog ‘uskog grlo’ preko predjela Žminjače na zapadnim padinama Peruna. Sve će biti na nekih 15-20 metara iznad postojećeg terena, makar trenutno još nije projekt definirao precizne kote i visine. Što se tiče kafića i kuća ‘preko’ kojih će prelaziti nova prometnica, čini se da korisnici ipak nisu previše zabrinuti novom vizurom mjesta, i oni se prvenstveno nadaju bržem i lakšem dolasku kućama iz Splita, i obrnuto. Kažu kako će se, valjda, voditi briga pri izgradnji te postaviti ‘bukobrani’, dok će stupovi ionako biti postavljeni na zemljištu koje je već otkupljeno, preko kojeg je odavno predviđena da će ići nova trasa.

Još jedan odvojak, prema Žrnovnici

Valja napomenuti kako je u planu i odvojak od TTTS-a direktno prema Žrnovnici, s još jednim novim mostom, odvojak koji će se spojiti na cestu prema najistočnijem dijelu Splita te dalje prema Srinjinama negdje oko starog kamenoloma u dnu Peruna. Međutim, za taj zahvat Grad Split i Županijska uprava za ceste moraju dobiti sve dozvole, prije negoli potpisanim sporazumom izvođenje preuzmu Hrvatske ceste...

Zanimljivo, starosjedioci nam govore kako još nije krenuo otkup terena za novu cestu dalje od lokacija uz Žrnovnicu, na području Podstrane. I tamo vlasnici parcela preko kojih će prolaziti trasa nisu posebno zabrinuti. Kažu kako je čak i lokalna vlast, kad otkupljuje terene za prometnice, plaća tržišnu cijenu pa će tako vjerojatno biti i u ovom slučaju kad država stoji iza projekta. Ne misle se obogatiti, barem nam nisu tako sugerirali, prodajom tih terena jer se praktički sve odvija ‘u polju’, daleko od prvih kuća bilo Gornje Podstrane bilo nekretnina bliže moru. A nova cesta će donijeti veliko olakšanje, stanovnicima i turistima...

Je li ugrožena kulturna i povijesna baština? Odgovorni iz HC-a su nam tijekom proteklih mjeseci na naše upite potvrdili kako se svi projekti provode uz potrebne studije i suglasnosti, uključujući i konzervatorske uvjete, jer činjenica je kako planirana trasa prolazi u blizini, a dijelom i preko prostora koji imaju obilježja kulturne i povijesne baštine, arheološkim lokalitetima, suhozidima, starim putovima i ostacima tradicijskog krajolika. Samo na ovoj dionici do Gornje Podstrane (ukupno do Omiša je taj broj višestruko veći) ima nekoliko vrijednih lokaliteta kulturne baštine. AZ 1 – Arheološka zona Kamen–Blato, Split Ova arheološka zona prostorno je definirana prostornim planovima Grada Splita, a nalazi se sjeverno od antičkog Epetija, odnosno današnjeg Stobreča. Obuhvaća širi prostor ruralne cjeline Kamen s predjelom Blato uz rijeku Žrnovnicu, a pretpostavlja se da je pripadala salonitanskom ageru. Na lokaciji budućeg čvorišta TTTS još su 2009. djelomično provedena sondažna arheološka istraživanja, ali su prekinuta zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Površinski nalazi keramike i ostataka mozaika upućuju na postojanje arheološkog lokaliteta, što ovom prostoru daje posebnu osjetljivost u kontekstu novih građevinskih zahvata. MB 1 – Kulturnopovijesno mjesto Zmijin kamen, Žminjača Zmijin kamen velika je prirodno oblikovana stijena na lijevoj obali rijeke Žrnovnice, uz županijsku cestu, na predjelu Žminjača. U povijesnim izvorima prvi se put spominje još 1178. godine. Osim povijesne vrijednosti, lokalitet ima i snažnu simboličku dimenziju jer je dio autentičnog praslavenskog mitskog kazivanja koje je, prema navodima, i danas sačuvano u predaji starijih stanovnika Žrnovnice. Zaštićen je kao kulturno dobro Republike Hrvatske. AL 1 – Arheološki lokalitet Polače, Sita Kasnoantička građevina u Strožancu, poznata kao Polače, ubraja se među važnije nalaze iz kasne antike na ovom području. Lokalitet se ističe iznimno dobro sačuvanim zidovima visine pet do šest metara, a unutar kompleksa jasno se prepoznaje izdužena prostorija orijentirana sjever–jug. Zidovi su građeni sitnim priklesanim kamenom u pravilnim redovima i bili su ožbukani s obje strane, što potvrđuju tragovi žbuke. S položaja te rimske vile pruža se pogled prema zaljevu i antičkom Epetionu, a pretpostavlja se da je objekt pripadao nekoj visokoj rimskoj ličnosti. Lokalitet je preventivno zaštićen. AL 2 – Arheološki lokalitet Stinice, Sv. Martin Iznad naselja Sv. Martin nalazi se uzvišenje eliptičnog oblika za koje se pretpostavlja da je prapovijesna gradina. Zbog svojeg istaknutog položaja dominira krajolikom, što je jedna od ključnih karakteristika takvih fortifikacijskih ili nadzornih točaka iz ranijih razdoblja. Lokalitet je u novijoj prošlosti devastiran vađenjem kamena, o čemu svjedoče velike količine lomljenog kamena na zapadnoj strani uzvišenja. Iako nije formalno zaštićen, evidentiran je terenskim obilaskom kao prostor moguće velike arheološke vrijednosti. PN 1 – Povijesno naselje Gornja Podstrana Gornja, odnosno Stara Podstrana, smještena je ispod vapnenačke kose Peruna i Vršine, na visini između 280 i 360 metara. Riječ je o najstarijem naselju na području današnje općine Podstrana. Danas je to uglavnom iseljena ruralna aglomeracija, ali s vrlo vrijednom povijesnom graditeljskom strukturom. Očuvani su kameni sklopovi obiteljskih kuća, gospodarskih zgrada, štala, konoba i kuhinja, velikim dijelom s izvornim kamenim pokrovom. Naselje je preventivno zaštićeno kao kulturno dobro. SG 1 – Crkva sv. Ante i Roka, Gornja Podstrana Ova crkva sastoji se od dvije pravilno orijentirane, međusobno povezane jednobrodne pravokutne građevine. U 19. stoljeću pročelja su spojena zidom nad kojim je podignuta preslica s tri otvora za zvona. Posebnu vrijednost crkvi daju ugrađeni stariji ulomci: na pročelju je antički reljef pastirskog božanstva Silvana i nimfi, dok se na začelju nalazi ulomak predromaničkog zabata. Uz crkvu je i kameni zvonik iz 19. stoljeća. Zaštićena je kao kulturno dobro Republike Hrvatske.