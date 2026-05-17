Senzacija na Matejuški: Pogledajte što su ronioci izvukli iz mora

Splitski ronioci ove su nedjelje na Matejuški doživjeli šok života! Iz dubina vanjske strane mandrača izvukli su nešto što je na prvi pogled izgledalo kao senzacionalno arheološko otkriće stoljeća – savršeno očuvanu anatomiju prekrivenu naslagama mulja i školjaka. Već su se užarile linije prema Konzervatorskom odjelu, mislilo se da Split ima novu Apoksiomenu, a onda je uslijedio urnebesan preokret!

Split nema Apoksiomenu, ali ima novu kraljicu plaže!

Prolaznici su već bili spremni zvati podvodne arheologe i proglasiti pronalazak, no detaljniji pregled na suhom donio je salve smijeha. Tajanstvena morska krasotica savršenih proporcija zapravo je – moderna

plastična lutka iz izloga! Ipak, more je odradilo vrhunski dizajnerski posao i pretvorilo komad plastičnog otpada u pravo umjetničko djelo koje bi na prvu prevarilo i oko iskusnog stručnjaka, ali Matejuška definitivno ima novu kraljicu o kojoj će se idućih dana naveliko pričati uz kavu na Rivi.

VELIKI MAKEOVER ISPOD POVRŠINE: Što se zapravo krije na dnu splitskog mandrača?

Ova bizarna i atraktivna "ulovljena" ljepotica bila je samo kap u moru onoga što je izronjeno u velikoj ekološkoj ronilačkoj akciji čišćenja "U SURADNJI S PRIRODOM", koja se ove nedjelje, 17. svibnja 2026. godine, održala uz potporu Slobodne Dalmacije.

Organizator KPA Iglun, uz domaćina PSRD Lubin, pokrenuo je akciju čišćenja podmorja koja Matejuški daje stvarni, dubinski "makeover". Na licu mjesta, prateći ronioce koji su izronili preko tonu otpada, porazgovarali smo s glavnim akterima ove akcije.

Gordan Buljubašić: "Lebić stalno nosi škovace, a neodgovorni pojedinci ubacuju svašta!"

Na samom mulu dočekao nas je Gordan Buljubašić, predsjednik Matejuške, zajedno s kapetanom Sinišom Radovnikovićem.

- Još jedna vrijedna eko-akcija na Matejuški, vi zapravo nikad ne stajete?

"A čujte, mi nikad ne stajemo! Malo nas kude, malo nas hvale, malo nam pomažu, ali se nekako uvijek organiziramo. Danas smo s Ronilačkim klubom Iglun, REK Podstrana , RK Giričić, ruke su dali u brodicama i na kopnu veseli članovi ŠRK Lubin. Čistimo iz mora, izvlačimo sve i svašta. Vidjeli ste i sami – od guma, boca, čepova, pa čak i igala... Svega ima dolje"

- Ima li tu i "zasluge" turista, furešta?

"A i furešti, a i naši! Ja znam da je lipo vidjeti pravu mladost ovdje navečer, ali ima i divlje mladosti, to je kao i svugdje. Mi koji ujutro dođemo ovdje prvi, moramo paziti da se ne razrežemo. Znači, razbijenog stakla ima posvuda. Prije je Čistoća čistila navečer, sad se to nešto promijenilo. Nemam ništa protiv nikoga, dapače, ali navečer bi trebalo očistiti da ujutro Matejuška osvane čista"

- Znači, apelirate na gradske službe?

"Grad je sad puno kompetentniji, s novim gradonačelnikom koji nam zaista daje podršku u svemu i ovim putem mu se zahvaljujem. Nadamo se da neće zaboraviti na nas, nama treba samo taj suport. Hvala i Turističkoj zajednici na malom suportu, sve nam je dobrodošlo. A sad, nakon ovog posla, idemo gori u prostorije gdje je naš kapetan spremio jedan lipi gulaš, pa da popijemo koju kapljicu – netko vino, netko sok, netko pivo!"

Svjedočanstvo ronilaca: "Matejuška je ispod površine mrtva zona!"

Dok je dio ekipe slavio pronalazak plastične "Apoksiomene", ronioci koji su sat vremena proveli na dnu donose zastrašujuće podatke o stanju splitskog podmorja. Razgovarali smo s Marijom Torić, potpredsjednicom podvodno-istraživačke udruge, koja je na teren izvela i splitske studente.

- Izvučena je sigurno preko tona smeća, razno-raznoga. Kako zapravo Matejuška izgleda dolje, na samom dnu?

"Pa, ako ću vam biti potpuno iskrena – Matejuška je mrtva! Matejuška dolje uopće nema života u sebi. To je kompletno anoksična zona u kojoj nema ničega osim smeća. Evo, nažalost, to je stvarna i surova situacija"

Riječi potpredsjednice potvrdio je i student-ronilac Anton Dominik Ribičić, kojemu je ovo bio prvi zaron u mandraču.

- Antone, kakva je situacija bila dolje, kako je proći kroz to podvodno odlagalište?

"Bilo je okej za ronjenje, ali je užasno šporko. Dolje doslovno imaš deset vlažnih maramica na jednu ribu, pa vi zamislite je li to idealna situacija! Vidjeli smo gomilu akumulatora, vrša, starih mreža, svega... Nije baš lipo za vidjeti"

- Vi studenti inače pratite ovaj ekosustav, kakva je razlika u odnosu na druga mjesta?

"Pratim situaciju kad god zaronim. Na primjer, u Vinišću je čak dosta lipo i čisto. Tamo bismo jedva jednu vreću smeća napunili, nađe se poneka guma i to je to. A ovdje na Matejuški? Ovdje su većinom stvari koje ljudi i turisti jednostavno bace s obale ravno u more"

Moramo napisati da je još izvučeno puno ugostiteljskih čaša, boca, automobilskih guma,mreža, vrše, romobil jedan u dobrom stanju, plastične kante različitih vrsta, stari konopi, 20 Eura u kešu, puno tkanine..itd.

Ova splitska akcija tek je prva u ovogodišnjem ciklusu. Kako doznajemo, u planu za 2026. godinu predviđena su tri velika čišćenja podmorja kojima se želi konkretno doprinijeti očuvanju morskog ekosustava duž obale srednje i sjeverne Dalmacije.