Drniški ubojica koji je usmrtio 19-godišnjaka već je odslužio kaznu zbog ubojstva?

Krvavi događaj zbio se u Drnišu kasno navečer. Policija je službeno potvrdila da se malo iza 23 sata dogodilo ubojstvo u Postolarskoj ulici, na kućnom broju 1, malo iza 23 sata na terasi obiteljske kuće 50-godišnjak je pucanjem iz vatrenog oružja na mjestu događaja ustrijelio 19-godišnjaka.

Radi se o hrvatskom državljaninu koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika te se provode mjere traganja za počiniteljem.

"Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari", ističe se u službenom izveštaju.

Ubio već jednom, s 18 godina?

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o osobi koja je ranije odslužila zatvorsku kaznu u trajanju od 12 godina zbog ubojstva koje je krajem 90-ih godina potreslo Dalmaciju. Iako policija zasad nije službeno potvrdila identitet osumnjičenika, ta informacija izazvala je snažne reakcije javnosti.

Riječ je o slučaju brutalnog ubojstva 22-godišnje djevojke u Prgometu, u trogirskom zaleđu, počinjenom 1994. godine, koje je prema tadašnjim sudskim navodima bilo dugo i pomno planirano. Tijekom postupka navodilo se da je počinitelj mjesecima pratio svoju žrtvu i unaprijed se pripremao za zločin. Kobne večeri prišao joj je s leđa dok se vraćala s autobusne postaje prema kući te ju napao nožem. Prema sudskom opisu, zadano joj je više ubodnih rana po tijelu, a napad je okarakteriziran kao osobito brutalan.

Posebno je potresna bila činjenica da slučaj dugo nije bio rasvijetljen. Tijelo mlade žene pronađeno je idućeg jutra, a istraga godinama nije dovela do počinitelja. Tek kasnije slučaj je dobio novi smjer nakon iskaza osoba kojima se osumnjičeni navodno povjeravao i govorio o zločinu.

Za taj je zločin 2002. godine donesena nepravomoćna presuda kojom je osuđen na 12 godina zatvora, uz obvezno psihijatrijsko liječenje zbog utvrđenih psihičkih poteškoća.