Poznato zašto je došlo do izlijetanja zrakoplova na travnjak, evo kakva je šteta

U subotu oko 13:35 sati po lokalnom vremenu dogodila se ozbiljna nezgoda zrakoplova Airbus A220-300 kompanije Croatia Airlines d.o.o. u Zračnoj luci Split.
Tijekom prekinutog polijetanja, nakon kočenja, jedan kotač stajnog trapa zrakoplova izašao je s asfaltirane površine uzletno-sletne staze na travnatu površinu uz pistu.
Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta.
Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju su odmah obavijestili Zračna luka Split, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i OKC MUP.
U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 996/2010, Agencija pokreće sigurnosnu istragu.
POZNATI DETALJI INCIDENTA Avion Croatia Airlinesa izletio sa staze, u njemu bilo 137 ljudi
DRAMA PRI POLIJETANJU NA SPLITSKOM AERODROMU Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio sa staze
Kakav je to avion koji je imao nesreću u Splitu? Nosi zanimljivo hrvatsko ime