Poznato zašto je došlo do izlijetanja zrakoplova na travnjak, evo kakva je šteta

U subotu oko 13:35 sati po lokalnom vremenu dogodila se ozbiljna nezgoda zrakoplova Airbus A220-300 kompanije Croatia Airlines d.o.o. u Zračnoj luci Split.

Tijekom prekinutog polijetanja, nakon kočenja, jedan kotač stajnog trapa zrakoplova izašao je s asfaltirane površine uzletno-sletne staze na travnatu površinu uz pistu.

Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta.

Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju su odmah obavijestili Zračna luka Split, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i OKC MUP.

U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 996/2010, Agencija pokreće sigurnosnu istragu.