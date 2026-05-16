Kakav je to avion koji je imao nesreću u Splitu? Nosi zanimljivo hrvatsko ime

Nakon incidenta koji se danas oko 13:30 sati dogodio u Zračnoj luci Split, u središtu pažnje našao se Airbus A220 Croatia Airlinesa, jedan od najnovijih i tehnološki najmodernijih putničkih aviona današnjice. Kako je priopćila Zračna luka Split, zrakoplov Croatia Airlinesa registracije 9A-CAN, na letu OU 412 na liniji Split-Frankfurt, tijekom zaleta za polijetanje iz zasad nepoznatih razloga skrenuo je s uzletno-sletne staze i jednom stranom završio na travnatoj površini.

AirbusA220 Croatia Airlinesa posljednjih je mjeseci postao jedan od najprepoznatljivijih prizora na hrvatskim aerodromima. Riječ je o potpuno novoj generaciji putničkih zrakoplova na kojoj domaći nacionalni avioprijevoznik gradi svoju budućnost, a upravo je jedan od tih aviona, registracije 9A-CAN, danas bio uključen u incident pri polijetanju u Splitu.

Iako detalji događaja još nisu službeno poznati, sam incident ponovno je u fokus javnosti stavio Airbus A220, zrakoplov koji Croatia Airlines predstavlja kao najveći projekt modernizacije flote u svojoj povijesti.

Kakav je to avion?

Riječ je o modelu Airbus A220-300, modernom uskotrupnom putničkom avionu nove generacije koji može primiti između 120 i 160 putnika. Avion je prvotno razvijala kanadska kompanija Bombardier pod nazivom CSeries, no projekt je kasnije preuzeo Airbus i uključio ga u svoju službenu obitelj zrakoplova pod imenom A220.

Kako je ranije izvijestila Croatia Airlines, A220 predstavlja novu generaciju zrakoplova s manjom potrošnjom goriva, nižom razinom buke i većom energetskom učinkovitošću u odnosu na starije modele koje kompanija trenutno koristi.

Putnici ga uglavnom hvale zbog većih prozora, tiše kabine i ugodnijeg rasporeda sjedala, dok aviokompanije posebno ističu niže operativne troškove i veću učinkovitost na europskim linijama.

Zove se Osijek, a ostatak flote Airbus A220 nosi imena drugih hrvatskih gradova

Croatia Airlines trenutno u svojoj floti ima osam Airbusa A220, a plan kompanije je do 2027. godine imati ukupno 15 takvih zrakoplova. Time bi praktički cijela postojeća flota bila zamijenjena novom generacijom aviona.

Svaki novi Airbus A220 Croatia Airlinesa nosi ime jednog hrvatskog grada, pa tako među njima postoje “Zagreb”, “Split”, “Pula”, “Dubrovnik” i drugi. Avion registracije 9A-CAN nosi ime “Osijek”.

Kako je izvijestila Croatia Airlines, prvi komercijalni let Airbusa A220 u Hrvatskoj održan je tijekom 2024. godine, a dolazak novih aviona kompanija je tada predstavila kao početak “nove ere” domaćeg avioprijevoznika.

Problemi s motorima pratili su dio A220 flote u svijetu, ali je jako siguran

Model A220-300 koristi Pratt & Whitney PW1500G motore, koji su posljednjih godina bili predmet određenih tehničkih problema kod više svjetskih aviokompanija. Zbog pojedinih problema s motorima neke kompanije morale su privremeno prizemljiti dio svojih flota radi dodatnih pregleda i održavanja.

Reuters je ranije izvijestio da su problemi s opskrbnim lancem i pojedinim dijelovima motora izazvali određena kašnjenja i dodatne tehničke provjere kod dijela A220 flote u svijetu.

Ipak, stručnjaci naglašavaju kako Airbus A220 i dalje ima vrlo dobru sigurnosnu reputaciju te da se smatra jednim od sigurnijih i modernijih putničkih aviona na tržištu.

Najveća investicija u povijesti Croatia Airlinesa

Airbus A220 danas koriste neke od najvećih svjetskih aviokompanija, uključujući Delta Air Lines, Air France, Swiss International Air Lines i airBaltic. Posebno je popularan među europskim prijevoznicima jer kombinira manju potrošnju goriva s dovoljno velikim kapacitetom za srednje europske linije.

Kako je ranije objavila Croatia Airlines, obnova flote projekt je vrijedan više stotina milijuna eura i predstavlja najveću investiciju u povijesti kompanije. Cilj je smanjiti troškove održavanja i povećati konkurentnost hrvatskog avioprijevoznika na europskom tržištu.

Zbog toga svaki incident koji uključuje Airbus A220 automatski izaziva veliku pažnju javnosti, posebno u Hrvatskoj, gdje su novi avioni postali simbol modernizacije Croatia Airlinesa i budućnosti domaćeg zračnog prometa.